St. Georgen St. Georgen plant im Juli eine Schlemmermeile in der Stadt

Stadtmarketing und Gewerbeverein entwickeln ein neues Konzept für die Schlemmertag in St. Georgen, sie sollen von der Stadthalle in die Innenstadt verlegt werden.

St. Georgen (spr) Mit einem neuen Konzept sollen die St. Georgener Schlemmertage in diesem Jahr wieder stattfinden. Am 21. und 22. Juli sollen Gastronomen, Direktvermarkter und alle Geschäfte, die Essbares produzieren, ihre Produkte den Besuchern schmackhaft machen. Anders als bisher in der Stadthalle sollen die Schlemmertage in die Innenstadt verlegt werden.

In einem ersten Informationsgespräch stellten Andrea Lauble vom Stadtmarketing und Ariane Wilts, Beraterin des Handels- und Gewerbevereins, einigen interessierten Gewerbetreibenden und Gastronomen das grobe Gerüst vor. So ist angedacht, am Freitag, 21. Juli, abends eine Schlemmermeile durch die Innenstadt aufzubauen. Gastronomen können direkt vor ihren Gaststätten kleine, für ihr Restaurant typische Appetithäppchen anbieten.

Die Besucher sollen quasi in der Innenstadt unterwegs sein und unterschiedliche Spezialitäten genießen. Gleichzeitig soll an mehreren Punkten ein Unterhaltungsprogramm stattfinden. Der Einzelhandel will sich mit einer langen Einkaufsnacht beteiligen. Am Samstag, 22. Juli, soll vormittags ein Marktfrühstück, eventuell in Verbindung mit den Wochenmarktbeschickern, stattfinden. Hier könnten sich in erster Linie die Direktvermarkter einbringen, die ihr Angebot möglicherweise an einer gemeinsamen langen Tafel anbieten.

Grundsätzlich zeigten sich die Anwesenden von dem Konzept angetan. Einige Fragen wurden erörtert, etwa wollten die Anwesenden abgeklärt wissen, dass an dem Freitagabend nicht die Einzelhandelsgeschäfte ebenfalls Speisen und Getränke anbieten. Auch solle das Angebot jedes Teilnehmers im Vorfeld abgeklärt werden, um ein möglichst vielfältiges Angebot an Essen und Trinken anbieten zu können. Auch Kosten für jeden Teilnehmer zur Deckung der Kosten unter anderem für die Unterhaltungsaktionen durch Musiker müssen geklärt werden.

Ob die Schlemmertage stattfinden, hängt vor allem davon ab, wie viele Teilnehmer sich bereit erklären, an einem der Tage teilzunehmen. In den kommenden Tagen sollen alle in Frage kommenden Geschäfte angeschrieben werden.