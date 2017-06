St. Georgen St. Georgen: 17. internationale Radio- und Phonobörse lockt gut 400 Besucher

Bei der 17. internationalen Radio- und Phonobörse in St. Georgen fanden die Besucher Kuriositäten und Schnäppchen gleichermaßen.

Positive Bilanz für die 17. Auflage der internationalen Radio- und Phonobörse in der Stadthalle in St. Georgen: Die Besucherzahl ist rekordverdächtig, Akteure und Gäste sind zufrieden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe-Deutsches-Phonomuseum waren für die 49 Aussteller erster Anlaufpunkt, nachdem sich die Türe für die Anbieter geöffnet hat. Vor allem diejenigen, die schon von Anfang an nach St. Georgen kommen, loben die Abwicklung am Eingang, bezeichnen sie als "nahezu perfekt".