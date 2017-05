St. Georgen Sportserie: Zwei Fitnessstudios, zwei gegensätzliche Konzepte

Die zwei Fitnessstudios in St. Georgen werben mit zwei ganz unterschiedlichen Konzepten. Wie der letzte Teil unserer Sportserie zeigt, geht es dabei mal rustikaler zu, mal gibt es viel Wellness.

Wie stark sich Fitness unterscheiden kann, zeigen in St. Georgen die beiden Fitnessstudios Black-Forest-Gym und Mein Gym. Die Studios legen in der Umsetzung des Fitnesssports unterschiedliche Schwerpunkte, die kaum weiter auseinanderliegen können. Bestimmt im Mein Gym die Wohlfühlatmosphäre und das angenehme Training mit einem Sauna im Anschluss das Konzept, geht es im Black Forest Gym eher rustikal und schlicht, aber umso familiärer zu.

Black Forest Gym: Kevin Zuckschwert, Inhaber des Black Forest Gyms, betreibt das Fitnessstudio nebenberuflich. „Eigentlich ist es für den Privatgebrauch entstanden und mittlerweile haben wir es bereits acht Mal vergrößert“, sagt der selbstständige IT-Spezialist. Seit Februar 2016 ist das Studio nicht mehr nur für seine Freunde, sondern für fast alle geöffnet. Wer nicht in das Konzept des Studios passe, erhalte auch keinen Schlüssel, denn das Konzept des Studios basiere auf Vertrauen. „Jedes Mitglieder kann mit seinem Schlüssel jederzeit hier rein. Wer unser Vertrauen missbraucht oder nicht aufräumt, der fliegt raus“, sagt Zuckschwert, der selbst Fitnesstrainer und Ernährungsberater ist. Derzeit habe er immer mal wieder Aufnahmestopp, da sein Studio immer bekannter werde. Über drei Stockwerke verteilen sich die 550 Quadratmeter in einem Haus in der Friedrichstraße. „Der Fokus liegt bei uns auf Kraft- und Kampfsport. Ich persönlich halte nicht allzu viel von Cardiogeräten“, sagt Zuckschwert. Seine Freundin Sonja Heinzmann leitet mit ihm gemeinsam das Studio. Sie gibt ebenfalls regelmäßig Kurse, beispielsweise den Crossfit-Kurs. Bei diesem Training werden Kraft und Ausdauer verbessert. „In dem Kurs kommt man an seine Leistungsgrenze, aber so kann man sich wirklich gut steigern und verbessern“, erklärt Heinzmann.

Gemeinsames Aufwärmen gehört bei den Teilnehmern genauso dazu wie das Anfeuern bei besonders herausfordenden Übungen. „Auch wenn jeder seine eigenen Gewichte hat, stemmen wir das Training gemeinsam“, berichtet Heinzmann. Zunächst trainieren die Teilnehmer bestimmte Grundübungen, wie Kniebeugen mit einer Langhantel, Bankdrücken oder Kreuzheben. Dann erstellen die Trainer ein Training des Tages. Vier Übungen, die so schnell wie möglich hintereinander ausgeführt werden. Die Teilnehmer schwingen Gewichtkugeln und machen im Akkord Hampelmänner, bis sie vier Durchgänge geschafft haben. Am Ende mobilisieren sie die letzten Kräfte, um ihr Können an schweren Seilen zu beweisen. Diese müssen eine Minute mit ausgestreckten Armen hoch und runter bewegt werden.

Mein Gym: Das Ziel des Fitnessstudios Mein Gym ist klar: Möglichst jeder Kunde soll in den Räumen in der Ludwig-Weisser-Straße etwas finden, das zu ihm passt. „Wir versuchen, alle im gleichen Maße zu berücksichtigen“, sagt Alexandra Basso aus dem Studioteam. Dazu gehört im Fall des Sportstudios auch, einen kleinen Wellness-Bereich mit Sauna anzubieten und Geräte für Gesundheitssport.

„Wir haben auch genug jüngere Kunden, die vor allem zum Muskelaufbau kommen“, so Basso. Einen großen Freihantelbereich hat das Studio zu diesem Zweck auch. Dass dieser vom restlichen Studio räumlich etwas abgetrennt ist, sei nur den örtlichen Zwängen geschuldet, sagt Basso. Dennoch zeigt es, dass dieses klassische Kraftsportangebot nur ein Teil des Konzepts des Studios ist.

„Unser Wellness-Angebot ist sehr nachgefragt“, so Basso, „für viele gehört die Entspannung nach dem Sport einfach dazu“. Deswegen hat die Studioleitung die vom Vorgängerstudio Galimar übernommene Sauna modernisiert. „Die Kunden wollten sie behalten, also haben wir sie auf den aktuellen Stand gebracht“, erklärt Basso. Für viele Mitglieder sei dieses Angebot durchaus ausschlaggebend, sich für das Mein Gym zu entscheiden. Auch das Angebot an Riegeln und Sportgetränken werde sehr gut nachgefragt.

„Wir haben auch viele ältere Kunden, die einfach fit bleiben wollen“, führt Basso aus. Dafür habe man entsprechende Geräte und sorge zudem für viel Betreuung, etwa durch einen Sportwissenschaftler. Dass man so viel Wert auf Begleitung lege, sei auch der Grund, warum das Studio nicht rund um die Uhr offen hat. Werktags ist es von 9 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 18 Uhr. „Mehr ist nicht möglich, da wir immer Betreuung bieten wollen“, so Basso. Bei Mein Gym, dass sich selbst als „Fitnessdiscount“ bezeichnet, spielt aber auch noch ein anderer Faktor eine Rolle: Der Preis. „Für das was wir bieten, liegen wir da gut“, sagt Basso überzeugt.

Sportserie

In zehn Teilen hat der SÜDKURIER in der Serie St. Georgen in Bewegung seit Ende Februar Menschen, Projekte, Vereine und Bewegungsangebote in der Sportszene der Bergstadt vorgestellt. Klassische Sportarten und junge Trends, egal für Anfänger oder Sportskanonen, reihten sich in der Serie ein. Auch ein Blick in die Ehrenamtsstrukturen fehlte nicht. Heute lesen Sie den letzten Teil. (wur)