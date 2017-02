St. Georgen Sportliche Spitzenleistung: St. Georgen bietet starkes Sportprogramm

Die neue SÜDKURIER-Serie St. Georgen in Bewegung startet und präsentiert zum Auftakt die große Vielfalt des sportlichen Stadtlebens. Außerdem gibt es einen kleinen Vorgeschmack, welche sportlichen Nischen in den nächsten Wochen erkundet werden

St. Georgen – Auf die Plätze, fertig, los heißt es ab heute für die neue SÜDKURIER-Serie St. Georgen in Bewegung. Die sportliche Vielfalt in St. Georgen ist überdurchschnittlich und hat einiges zu bieten. Die Serie gibt einen Einblick in die unterschiedlichen Facetten der Bergstadt. Der heutige Serienauftakt liefert einen Überblick über Sportangebote, Bewegungsmöglichkeiten und sportliche Hintergründe der Stadt. Wie sieht das sportliche Vereinsleben aus? Wo kann man sich sportlich austoben und was leistet die Stadt eigentlich jährlich finanziell für den Sport? Die sportliche Seite von St. Georgen im Überblick:

Sportvereine: 29 Vereine sorgen in der Stadt für die sportliche Basis. Ein breites Angebot bietet jedem Interessierten die Möglichkeit zum aktiven Ausgleich, egal in welchem Alter. Für Fußballbegeisterte sind der FC Viktoria Peterzell und der FV/DJK 1913 die passende Anlaufstelle. Als größter Verein der Stadt bietet der Turnverein ein breites Angebot mit acht eigenen Abteilungen von Badminton über Fechten bis hin zu Volleyball und Tischtennis. Der Tauchsportclub Longimaus und die DLRG Ortsgruppe ermöglichen Bewegung im Wasser. Auf das Rad schwingen sich die Mitglieder des RV Frohsinn Langenschiltach und der Radfahrvereine Radlerliebe und Wanderlust. Auch gesundheitlich Eingeschränkte finden mit der Rheumaliga und der Konorarsportgruppe Möglichkeit zur Bewegung. Abgerundet wird die große Vielfalt durch alternative Sportclubs wie den Billard-Sportclub, verschiedene Motorradclubs, Schützenvereine und Kegelclubs. Auch Wintersportfans kommen mit dem Skiverein nicht zu kurz. "Ohne die Vielzahl der Vereine, welche auf die Mithilfe von Ehrenamtlichen angewiesenen sind, wären wir nicht so gut aufgestellt", weiß auch Bürgermeister Rieger.

Stadtfestlauf: Ein Höhepunkt im Stadtjahr ist der Stadtfestlauf, bei dem jährlich rund 600 Teilnehmer durch die Bergstadt laufen. Mehrere Distanzen bis zum Halbmarathon stehen den Läufern zur Auswahl. Organisiert wird der Lauf von der Stadt und dem Förderverein des Turnvereins. In diesem Jahr findet er am Samstag, 1. Juli, statt.

Sportförderung: Die Stadt investiert jährlich 1,2 Millionen Euro an Unterhaltungsaufwand in die Sportstätten. Zudem bietet sie kostenlose Nutzungsmöglichkeiten von Sportanlagen für Vereine. Immer wieder kommen Großrojekte hinzu wie beispielsweise die Sanierung des Hallenbads mit sieben Millionen Euro. Weiterhin gibt es Unterstützungen bei Baumaßnahmen für Vereine wie beim Kunstrasenplatz in Peterzell oder der Sanierung der Jahnturnhalle. Unterstützt wird auch die Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen. Bezahlt werden die Kosten für Urkunde und Abzeichen.

Sport- und Gesundheitsprojekte: Die Themen Bewegung und Gesundheit sind eng verknüpft. In der Stadt werden diese mit dem Projekt "Gesund Leben mit St. Georgen" aufgegriffen. In diesem Projekt soll die Motivation zur Bewegung gefördert werden und das Wissen um Ernährung erweitert. Teil des Projekts ist auch "Bewegte Kommune – Kinder", das die Bürgerstiftung unterstützt und als Ziel hat, Kinder zwischen drei und zehn Jahren mehr Bewegung zu ermöglichen. In diesem Rahmen

Sportserie mit Selbstversuch