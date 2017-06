St. Georgen Spendenaktion erfolgreich, Wasserspielzeug ist bestellt

Die DLRG-Spendenaktion zur Anschaffung eines neues Wasserspielzeugs ist nahezu abgeschlossen. "Wir haben das Ziel erreicht", sagte am Donnerstagmorgen der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe St. Georgen, Michael Racke.

Es fehle zwar noch die Abrechnung der Barspenden, aber der Pegel von 5200 Euro sei erreicht. Zumal eine noch eine zugesagte Großspende noch ausstehe. Das Wasserspielzeug sei bereits bestellt und werde Ende Juni, Anfang Juli geliefert. Eventuell noch zum Stadtfest, auf jeden Fall aber vor den Sommerferien. "Eigentlich sollte die Lieferung binnen weniger Tage erfolgen, doch zwischenzeitlich sind die Spielgeräte des Herstellers sehr nachgefragt", so Racke weiter. Er freute sich, welch großartige Resonanz der Spendenaufruf in der Bevölkerung und in der Wirtschaft gefunden habe.

Weil es aber der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ein Herzensanliegen ist, dass Kinder mit solchen Spielgeräten die Freude an der Bewegung im Wasser vermittelt bekommen, ja überhaupt gerne ins heimische Schwimmbad gehen, legten DLRG und Stadt vor fünf Wochen eine kurzfristige Spendenaktion auf: Angeschafft wird ein Spielgerät im Durchmesser von etwa fünf Meter, das als aufblasbare Insel im Nichtschwimmerbereich in der Nähe der Rutsche vor Anker gehen soll. Das Modell Roundabout eines deutschen Herstellers kann sogar um weitere Module erweitert werden. Die Grundfassung Roundabout kostet 5200 Euro. Wegen der Spendenabzugsfähigkeit stellte sich die DLRG an die Spitze des Spendenaufrufs. Angeschafft wird das Spielgerät durch die Stadt. Weil die Attraktion möglichst zu Beginn der Sommerferien die heimischen Kinder locken soll, läuft der Spendenaufruf bis zum Stadtfest am Wochenende 1./2. Juli. Racke hat bereits einige Firmen angeschrieben, Spendenkässle stehen in Geschäften des Handels- und Gewerbevereins. "Die St. Georgener unterstützen das", sind sich Michael Racke und Melanie Reinl von der Stadtverwaltung einig.