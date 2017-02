St.Georgen Spättle  bunte Vorboten der Narretei in St. Georgen

Die St. Georgener Narrengruppen haben die bunten Spättle über die Straßen gehängt. Am Sonntag findet der große Jubiläumsumzug der Narrenzunft statt, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

In dem Zusammenhang weist die Narrenzunft darauf hin, dass es am Sonntag, 12. Februar, im Bereich Sommerauer Straße, Leopold- und Luisenstraße zwischen 12 und 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.



Von 13 bis etwa 16 Uhr wird keine Durchfahrt möglich sein. Anwohner entlang der Umzugsstrecke Sommerauer Straße, Hauptstraße, Gewerbehallen- und Friedrichstraße werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Sonntag nicht an der Straße zu parken. Bild: Roland Sprich