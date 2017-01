Das Deutsche Phonomuseum lädt die Besucher am Donnerstag, 2. Februar, um 14.30 Uhr zu einem Museumsrundgang durch die Sammlung ein.

Bei der Sonderführung begleitet ein Museumsgästeführer die Besucher durch das Museum und spielt die historischen Geräte, Phonographen, Grammophone, Plattenspieler und Musikboxen für Hörproben an. Der Museumsexperte beantwortet die Fragen der Besucher – so wie Jürgen Weisser im Bild vor einer Gruppe Museumsbesucher. Kinder und Jugendliche haben außerdem die Möglichkeit, ein Papier-Grammophon unter Anleitung zu basteln oder an den Mal-Tischen kreativ tätig zu werden. Die Sonderführung und die Bastelarbeit sind im regulären Museumseintritt enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.