Oberkirnach Sommerfest lässt die Gesangvereins-Kasse klingeln

Der Gesangverein Kirnachklänge hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich gebracht. Vor allem das Sommerfest auf der Kammererhöhe fordert die Mitglieder – spült aber auch Geld in die Vereinskasse.

Der Gesangverein Kirnachklänge hat das zurückliegende Jahr mit vielen Aktivitäten gemeistert, sagte Vorsitzender Bernd Henninger in der Jahreshauptversammlung.

Schriftführerin Gertrud Obergfell ließ das vergangene Jahr vor dem geistigen Auge Revue passieren. So manche Begebenheit wurde mit einem allgefälligen Schmunzeln registriert. Der Tag des Liedes am 9. April in Schonach ist ebenso im Gedächtnis geblieben, wie die Teilnahme am Frühlingsfest in Brigachtal am 7. Mai. Das wichtigste Ereignis stellt das Waldfest vom 13. bis 15. August dar. Hier sind die Mitglieder stets gefordert. Dazu helfen zahlreiche Freunde und Gönner, das Fest zu bewältigen. Einmal mehr wurde die Oberkirnacher Kammererhöhe an drei Festtagen zum Treffpunkt vieler Gäste.

Bei einem durchaus umfangreichen Jahresprogramm darf auch die Geselligkeit nicht fehlen. So erinnerte Gertrud Obergfell an den dreitägigen Jahresausflug ins Gedächtnis. Als Ziel standen Friedrichshafen, die Fahrt mit dem Katamaran nach Konstanz und der Besuch des Tettnanger Hopfenmuseums auf dem Plan. In Ochsenhausen hinterließ mit der Fahrt auf der Öxlebahn einen bleibenden Eindruck, bevor die Heimreise wieder angetreten wurde. Der Altennachmittag mit den Oberkirnacher Senioren am 27. November gehört ebenso zum Terminplan des Gesangvereins.

Joachim Kieninger berichtete aufgrund des gut verlaufenen Waldfestes von einem überaus guten Kassenstand. Im vom Vorsitzenden vorgelesenen Probenbericht wurde der gute Probenbesuch mit 89,2 Prozent gewürdigt. Insgesamt fanden 40 Proben mit Chorleiterin Marianne Koch statt. Ortsvorsteher Franz Günter sagte: "Ihr habt ein tolles Team im Vorstand." Gleichzeitig wünschte er sich wieder einmal ein Weihnachtskonzert. Das Sommerfest bezeichnet Günter als Oberkirnachs Aushängeschild.

Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Erika Henninger und für 65 Jahre Alfred Kienzler geehrt. Seit 50 Jahren passiv dabei ist Johannes Aberle und seit 60 Jahren, davon zwölf 12 aktive Jahren, Matthias Hils.

Als Vize-Vorsitzende wurde Clementine Hils bestätigt, Joachim Kieninger als Schatzmeister und zu aktiven Beiräten wurden Albert Fehrenbach, Edwin Stern und Ernst Herrmann gewählt. Die Noten werden von Barbara Kieninger, Angelika Thoma und Petra Henninger verwaltet. Wilhelm Kieninger und Annette Furtwängler sind die Sachwarte. Für die Pressearbeit ist Clementine Beha zuständig.