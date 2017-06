St. Georgen Sogar Go-go-Girls kommen: So sieht das Stadtfestprogramm aus

Die Stadt St. Georgen stellt das Programm für Stadtfest vor, das am kommenden Wochenende wieder die gewohnte Programmvielfalt zeigt.

Am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juli, feiert St. Georgen das Stadtfest. Die Besucher erwartet ein bewährtes Programm auf drei Veranstaltungsebenen. Die 23 teilnehmenden Vereine sorgen für ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot.

Andrea Lauble vom Stadtmarketing und Melanie Reinl vom Kulturamt stellten das Programm vor. Am Samstag eröffnet Bürgermeister Michael Rieger das zweitägige Fest auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz mit dem Fassanstich. Die Stadtmusik spielt dazu. Anschließend gibt es Zumba-Fitness. Abends unterhalten die Gruppen Yellow Snow und Dirty Spoon. Der Stadtfestsonntag beginnt um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit dem Trachtenmusikverein Langenschiltach. Am Nachmittag spielt die Stadtmusik, außerdem führen die Jugendgruppen des Turnvereins ihr Können vor. Nach dem Auftritt der Bergstadtfetzer ist die Verlosung der Tombola. Der erste Preis ist ein Kleinwagen, der zweite Preis sind 500 Euro in bar. Der dritte Preis ist ein Reisegutschein über 300 Euro. "Außerdem haben wir noch viele weitere Sach- und Wertpreise", so Reinl. Die 20 000 Lose zum Preis von je einem Euro sind bereits im Umlauf und bei den Vereinen erhältlich.

Die Bühne in der Schulstraße gehört an beiden Tagen Nachwuchsbands aus St. Georgen und der Region. Unter anderem treten dort die Popband der Jugendmusikschule, die Jazzcrew 2.0 und das Duo Dos Más auf. Am Sonntag zeigt der Turnverein dort ebenfalls eine Präsentation. Im Klosterhof wird der Harley-Davidson-Club am Samstagabend ein Erwachsenenprogramm mit DJ und eine Show mit Go-go-Girls zeigen. Am Sonntag gibt es im Klosterhof Blues- und Rockmusik, an beiden Tagen ist dort zudem eine Spielstraße aufgebaut. Auch auf Trampolinspringen und eine Piratenhüpfburg dürfen sich die jungen Besucher freuen. In der Hermann-Papst-Straße veranstaltet das Jugendhaus am Samstagabend Disco mit verschiedenen DJs.

"Der Aufbau läuft, der Bauhof ist bereits mit dem Verlegen der Strom- und Wasserleitungen beschäftigt", sagt Melanie Reinl. Ab Mittwoch werden die Bühnen aufgestellt, die Vereine bauen ihre Stände ab Freitagnachmittag auf. Die Preise bleiben im Vergleich zum Vorjahr stabil. Das Speisenangebot ist gewohnt vielfältig und bietet für jeden Gaumen etwas.

In Verbindung mit dem Stadtfest findet am Samstag auch der Stadtfestlauf der Stadt und des Turnvereins statt. Rund 400 Anmeldungen liegen bereits vor.