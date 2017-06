St. Georgen So viel kann das neue Feuerwehrfahrzeug

So viel kann das neue Feuerwehrfahrzeug

Mehr als ein fahrender Wassertank.: Im neuen Tanklöschfahrzeug steckt sehr viel Ausrüstung. Neuerungen steigern Leistungsfähigkeit der Feuerwehr.

Das TLF (Tanklöschfahrzeug) 4000 basiert auf dem MAN-Fahrgestell TGM 18.340 BB – die 18 steht dabei für das maximal zulässige Gesamtgewicht von 18 Tonnen, 340 gibt die PS-Zahl an, BB zeigt, dass das Fahrzeug blattgefedert ist. Das allradgetriebene Fahrzeug hat einen Aufbau von Magirus, die Beladung lieferte Bittinger Feuerwehrbedarf aus Kehl. Der Wassertank fasst 5500 Liter, dazu kommen zwei Schaumtanks von 500 und 200 Litern. Drei Personen passen in die Fahrerkabine. Zur Ausrüstung des Wagens gehören unter anderem vier Atemschutzgeräte, Hitzeschutzbekleidung, ein mobiler Wasserwerfer, der oszillierend 2000 Liter Wasser in der Minute verteilen kann, und ein fest verbauter ausfahrbarer LED-Lichtmast. Die Details erschließen sich aus den Bildern. Viel Spaß beim Schauen.