Oberkirnach So ein Dreck! Ortschaftsräte verärgert über gelbe Säcke  und einzelne Bürger

In Oberkirnach wird die Lagerung des Recycling-Abfalls in Buswartehäuschen zum Problem. Die werden zwar von Tieren aufgerissen und der Wind verteilt den Müll im Ort – Schuld haben aber eigentlich sorglose Bürger.

Das Problem tritt alle vier Wochen auf: Die Buswartehäuschen in Oberkirnach werden zur Sammelstelle für gelbe Säcke. Soweit in Ordnung, denn in den Außenbezirken werden die gelben Säcke nicht an jeder Haustüre abgeholt. Was den Ortschaftsräten allerdings bitter aufstößt, ist, dass manche Verbraucher ihre Säcke bereits eine Woche vor dem Abfuhrtermin in den Unterstellhäuschen deponieren. Unzumutbar für Leute, die auf den Bus warten. Der Anblick sei keine Visitenkarte für den Ort. Zudem werden die lange herumliegenden Säcke von Katzen und Füchsen aufgerissen. Den Inhalt verteilt dann der Wind. Für das Auflesen der Hinterlassenschaften sowie das Einsammeln liegen gelassener Säcke, die das Recyclingunternehmen bei nicht sachgerechter Befüllung liegen lässt, fühlt sich wiederum niemand zuständig. Laut Ortsvorsteher Franz Günter gibt es das Problem in allen Teilbezirken von St. Georgen. „Ich habe noch keine Lösung für dieses Problem gefunden“, sagte er. Er könne nur an die Vernunft der Bürger appellieren.