St. Georgen Skilift Winterberg startet heute

Wintersportfans können sich freuen: In Oberkirnach startet heute der Skiliftbetrieb. Das ist den Internetseiten der Betreiber zu entnehmen.

Zum Saisonstart lädt heute, Donnerstag, schon um 12 Uhr der Skilift Winterberg. Schlepplift und Kinderlift öffnen. Heute und morgen gibt es Privat-Skikurse. Der Kesselberglift startet laut Homepage morgen, Freitag, um 9 Uhr in seine Jubiläumssaison. Der Skilift Schlossberg will sich am Nachmittag genauer äußern.



Ruhiger scheint es am Oberen Schloßberg. Dort werden aktuell fünf Zentimeter Pulverschnee gemeldet. Keine neuen Infos gibt es vom Brigachlift. Das Ferienland meldet derzeit eine Schneehöhe von 15 bis 20 Zentimeter. Die Loipen sind noch nicht gespurt.

Langläufer sind heute schon in Tennenbronn bedient. Hier sind drei klassische Loipen mit Längen zwischen zwei und zehn Kilometer gespurt. Dazu kommt eine Nachtloipe, die von 16.30 bis 22 Uhr beleuchtet ist. Start ist beim Wanderparkplatz Remsbach in Tennenbronn. Auf der Ramsteiner Höhe werden zwei Winterwanderwege präpariert.

Eine 200 Meter lange Rodelstrecke startet beim Wanderparktplatz Remsbach. Sie ist von 16.30 bis 22 Uhr beleuchtet. Der Skilift Remsbach ist von 14 bis 16.30 Uhr in Betrieb.