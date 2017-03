St. Georgen Sieg für zuckersüßen Show-Tanz

13 Gruppen zeigen beim großen Wettbewerb des Turnvereins St. Georgen ihr Können.

St. Georgen – Sie tanzten als Burlesque-Damen, spielten Räuber und Gendarm und verbreiteten Orient- Atmosphäre – beim Showtanzwettbewerb in Peterzell zeigten die Teilnehmer viel Kreativität und Originalität. Und natürlich erstklassige Tanzkunst. Eine Fachjury bewertete die Leistungen. Am Ende siegten die Dance Devils aus Furtwangen.

Zum siebten Mal hatte die Turnabteilung des St. Georgener Turnvereins zum Showtanzwettbewerb eingeladen. 13 Gruppen zeigten hervorragende tänzerische Leistungen. Das allein reichte allerdings nicht aus, um die vierköpfige Fachjury zu überzeugen. Diese schaute neben der Choreografie, Vielfalt und Technik auch auf Präzision, Wirkung auf das Publikum sowie auf Kreativität und Kostüme. Die Showtanzgruppen zeigten eine optisch und thematisch gelungene Mischung von Fantasy bis aus dem Leben gegriffen und von düster bis knallbunt. Die Gruppe Seduction des TV Schonach gibt es erst seit einem Jahr. Sie zeigte eine Burlesque-Darbietung. Mad Moves aus Mariazell spielten Räuber und Gendarm. Auf die Pirsch begaben sich die Tänzerinnen der Gruppe In Motion des TG Ratshausen.

Zu harten Beats tanzten die Tänzerinnen und Tänzer von Uniqz der Tanzschule Trossingen, ehe die Zuschauer von der Gruppe Chica Loca aus Wurmlingen in den Dschungel entführt wurden. Einen Hauch von Orient versprühten die Damen der Gruppe Delicious des TV Schonach. Sportlich zeigten sich die Damen von Insieme aus Deisslingen.

Die Showtanzgruppe Descalszo ließ die Maske fallen, bevor das Swatteam von Sixteens aus Deisslingen zur Razzia stürmte. Dabei wurde es am Ende emotional, es war der letzte Auftritt der Gruppe, die sich nach 14 Jahren auflöst, was bei der ein oder anderen Tänzerin ein Tränchen fließen ließ. Zum Lachen brachte sie schnell wieder der Auftritt der Truppe Hot Steps aus Schonach.

Am Ende entschied die Jury, dass die Dance Devils aus Furtwangen den ersten Platz mit ihrer zuckersüßen Bonbondarbietung verdient hat. Zweiter wurden die Swabian Pockets aus Epfendorf mit ihrem Asiatanz. Auf den dritten Platz kamen Hola Chicas, die Tanzgruppe der Narrenzunft Pfrieme Stumpe aus Tennenbronn mit ihrem Thema Shopping Queen.

"Wir waren sehr zufrieden", sagte Svenja Cosco vom Turnverein. "Am schönsten ist das Gefühl, ein Team zu sein und so etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen." Bereits am Nachmittag gab es einen Kinder- und Jugendwettbewerb (wir berichten noch).

So bewertete die Jury

In der Jury beim Showtanzwettbewerb saßen mit Ines Fischer, Markus Mauch, Lisa Schilling und Eduardo Estrada vier hochqualifizierte Tänzer und Tanztrainer. Sie konnten pro Showtanzgruppe maximal 100 Punkte vergeben, wobei 50 Punkte für Konzeption, Interpretation und Kreativität und weitere 50 Punkte für Bewegungsqualität, Ausdruck und Kostüme und Requisiten vergeben werden konnten. (spr)