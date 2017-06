St. Georgen Shell-Station wird abgerissen und Avia-Tankstelle errichtet

Am 30. Juni schließt die St. Georgener Shell-Tankstelle an der B 33. Grundstücksbesitzer Baywa verlängert die Pacht nicht. Im Januar eröffnet an gleicher Stelle eine neu errichtete Avia-Tankstelle.

Die Tage der Shell-Tankstelle an der Bundesstraße 33 sind gezählt: "Am 30. Juni sperren wir die Türen zu und geben den Schlüssel ab", sagt Michael Schäfer, der den Tankstellenkomplex von Shell gepachtet hat. Doch auch der Mineralölkonzern, selbst nur Pächter des Grundstücks, wird mit der Station nicht mehr viel anfangen. "Unser Pachtvertrag mit dem Grundstückseigentümer endet am 31. Dezember, bis dahin werden wir die Tankstelle zurückbauen", sagt Shell-Sprecherin Cornelia Wolber auf Anfrage. Besitzer des Geländes ist wiederum der Baywa-Konzern. Dieser wird auf dem Gelände dann eine neue Tankstelle errichten, die ab Anfang 2018 von der Kette Avia betrieben werden wird.

"Wir haben beim Kauf des Grundstücks vor rund zehn Jahren auch den langfristigen Pachtvertrag mit Shell übernommen", sagt Maria Crusius von der Baywa. "Jetzt lief er aus, wir wollten ihn nicht mehr verlängern. Die Gespräche mit Shell über Übergabe und Rückbau liefen problemlos", erklärt Crusius. Im normalen Sprachgebrauch würde man wohl von Eigenbedarf sprechen, den ihr Unternehmen angekündigt hat. Denn die Baywa-Tochterfirma Tessol ist wiederum Gesellschafter der deutschen Avia-Gruppe. Wie der Rückbau der alten Shell und der Neubau der Avia technisch und zeitlich genau laufen werden, werde laut den Sprecherinnen beider Unternehmen noch abgestimmt.

Am Ende der Entscheidungskette steht die St. Georgener Stationsleiterin Vanessa Garcia, die wie drei festangestellte Kolleginnen ihren hiesigen Arbeitsplatz verliert. "Aber Herr Schäfer hat für uns alle Stellen in anderen seiner Tankstellen gefunden", so Garcia. Pendeln ist sie gewohnt, zu ihrem jetzigen Arbeitsplatz in der Bergstadt fuhr sie immer aus Reutlingen. Seit Ende Februar, Anfang März wisse sie von der Schließung.

Pächter Schäfer sieht das Ende nüchtern: "Ich mache das Geschäft seit 30 Jahren und habe 25 Stationen, in dieser schnelllebigen Branche kann man nicht allem hinterherweinen." Der Vertrag sei eben zum 30. Juni ausgelaufen "und eines Tages flatterte ein Zettel ins Haus, dass er nicht verlängert wird." Weder Schäfer noch Shell wollen sich dazu äußern, ob sie das Aus bedauern.

Tanken in St. Georgen

Wenn die Shell-Station ab Juli geschlossen ist, hat Mineralölkonzern Total mit seinen zwei Elan-Tankstellen ein kleines Monopol in der Stadt. Anfang 2018 soll dann die neue Station der Avia-Gruppe in Betrieb gehen. Avia Deutschland ist im Besitz von rund 30 Gesellschaftern, das Baywa-Tochterunternehmen Tessol ist einer davon. In ganz Deutschland gibt es rund 800 Avia-Stationen, unter anderem in Villingen-Schwenningen und Schramberg.