vor 2 Stunden Eva Maria Vaassen St. Georgen Seniorin bei Stadtbummel die Handtasche entrissen

Zwei Räuber stehen derzeit in Konstanz vor Gericht, weil sie einer älteren Frau die Handtasche beim Schaufensterbummel in St. Georgen gestohlen haben sollen. Die Beute war denkbar gering, denn in der Tasche befand sich lediglich ein Regenschirm. Die 86-Jährige leidet aber bis heute unter ihren Verletzungen.