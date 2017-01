St. Georgen Seniorin bangt um ihren entlaufenen Hund

Seit vergangenem Montag ist Bärle verschwunden. Aber Annemarie Breithaupt aus Langenschiltach gibt die Hoffnung nicht auf.

Die Nächte sind bitterkalt in der Stadt. Noch kälter sind sie im Außenbereich, wie etwa in der Vogte in Langenschiltach. In diesem langgezogenen hügeligen Bereich mit einzelnen Gehöften, der sich Richtung Staude zieht, bangt eine alte Frau um ihren Lebensgefährten. Bärle, ihr 14 Jahre alter Mischlingshund, ist seit vergangenem Montag verschwunden. Der gutmütigte Rüde mit halblangem, schwarzem Fell und weißer Brust ist für Annemarie Breithaupt wie ein Kind. "Den haben wir klein auf gehabt", erzählt die 77-jährige Seniorin mit Tränen in den Augen. Sie hat nie geheiratet und später auf dem Hof ihre betagten Eltern versorgt. Heute lebt sie allein in dem kleinen Anwesen, zu dem noch drei Kühe gehören.

Natürlich sei Bärle ab und an mal allein unterwegs gewesen. "Er ist ja ein Rüde und irgendwo gibt es immer mal eine läufige Hündin", erklärt sie die allenfalls eintägigen Unternehmungen des Familienmitglieds. Inzwischen hat sie, auch mit Hilfe ihrer in Haslach lebenden Nichte, viele Hebel in Bewegung gesetzt. Tierarzt und Tierheim wurden angerufen, die Nachbarn kennen Bärle sowieso. Es fehlt dennoch jede spur. Neben den großen Sorgen hat Annemarie Breithaupt auch ein bisschen Hoffnung: dass nämlich ein Tierfreund ihren Hund vor dem Kältetod gerettet und mitgenommen hat. Er möge sich doch bei ihr melden, bittet sie. Ihre Telefon klingelt unter der Nummer 0 77 24/71 60.