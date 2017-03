St. Georgen Seniorengruppe: Aktive Turnerinnen trotzen dem Alter und halten sich fit

Seit 25 Jahren treffen sich mehrere rüstige Damen der Gymnastikgruppe regelmäßig. Dabei steht nicht nur der Sport im Vordergrund. Der SÜDKURIER stellt sie im dritten Teil der Sportserie vor

St. Georgen – Bewegung und Alter schließen sich nicht aus. Das beweist seit Anfang der neunziger Jahre eine Gruppe Frauen, die sich regelmäßig mit Gymnastik fit hält. Jetzt feierten die Damen das 25-jährige Bestehen mit einem gemeinsamen Frühstück im Hotel Kammerer.

Als 1992 der Deutsche Turnerbund die Turn- und Sportvereine dazu animierte, Gesundheitssportangebote für jedermann anzubieten, kam dies wie gerufen für Gabi Grießhaber. Gerade hatte sie auf der Sportschule in Steinbach die Prüfung zur P-Lizenz bestanden. Wenige Wochen später rief sie die Fitness- und Gesundheitsgruppe innerhalb des Turnvereins ins Leben. Mit zwölf Frauen startete Gabi Grießhaber das wöchentliche Gymnastikprogramm. Die Gruppe fand schnell weitere Anhänger. „Zu besten Zeiten hatten wir 44 Frauen“, erinnert sich Gabi Grießhaber zurück.

Die Frauen beließen es nicht bei den wöchentlichen Gymnastikstunden. Gabi Grießhaber studierte mit ihnen Choreografien ein und trat bei Veranstaltungen auf. „Wir haben bei Gauturnfesten, Landesturnfesten und Landesgymnaestraden mitgemacht“, zählt die Gymnastikleiterin auf. Auch beim CDU-Neujahrsempfang zeigte die Truppe schon ihr Können. Beim Kameradschaftsabend des Turnvereins zählten sie seit 2000 zu den festen Programmpunkten.

2013 nahm die Gymnastikgruppe Abschied von der Bühne des Kameradschaftsabends. „Wir sind alle älter geworden“, sagt Gabi Grießhaber, die seit 47 Jahren aktives Mitglied im Turnverein ist und die Gruppe bis heute leitet. Aus der Frauengymnastikgruppe wurde inzwischen eine Seniorengymnastikgruppe mit 20 Mitgliedern. Sieben Frauen sind seit Beginn dabei. Dass die Gymnastikstunden fit halten, zeigt der Altersdurchschnitt. Die älteste aktive Turnerin ist 90 Jahre. Beim Seniorennachmittag und beim Sommerfest im Lorenzhaus zeigen die rüstigen Damen immer noch, was sie drauf haben. Ihre wöchentlichen Gymnastikstunden halten sie sowieso bei um körperlich fit zu bleiben. Aber nicht allein deswegen. „Uns ist die Kameradschaft wichtig. Wir sind füreinander da, egal was ist.“ Deshalb lassen die Frauen die Gymnastikstunde stets im Eiscafé ausklingen. Ein beliebtes Ritual zum Abschluss der Übungsstunden ist außerdem ein gemeinsam gesungenes Lied. Neuen Mitgliedern gegenüber ist die Gruppe offen. „Bei uns ist jede Frau ab 60 plus herzlich willkommen“, sagt Gabi Grießhaber.

Sportserie

In zehn Serienteilen stellt der SÜDKURIER verschiedene Angebote, Projekte, Menschen und Vereine aus dem sportlichen Stadtleben von St. Georgen vor. Darunter befinden sich Bewegungsangebote für jung und alt sowie topfit oder untrainiert. Die Serie soll zum Frühjahrsstart zu mehr Bewegung motivieren und Lust auf Sport machen. Neben klassischen Sportarten wie dem Laufen stehen neue und alte Fitnesstrends im Fokus. Aber auch eingeschworene Sportgruppen wie die Seniorengruppe prägen das sportliche Leben in der Stadt.

Wer sich der Seniorengymnastikgruppe anschließen möchte, kann unverbindlich vorbeischauen. Die Damen treffen sich immer donnerstags um 19 Uhr in der TV-Turnhalle in der Mühlstraße. (spr)