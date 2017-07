Schwungvoller Abistreich am Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen

Mit dem Abistreich am Thomas-Strittmatter-Gymnasium haben sich die St. Georgener Abiturienten von ihrer Schule verabschiedet. Ein überdimensionaler Papphintern diente dabei als Schuleingang und die Lehrer verloren ein letztes Mal gegen ihre Ex-Schüler.

Feucht und fröhlich feierten die Abiturienten am Thomas-Strittmatter-Gymnasium ihren Abistreich. Mit Wasserpistolen ausgestattet sorgten sie bei den übrigen Schülern des TSG für willkommene Erfrischungen auf dem Sportplatz. So mancher Lehrer geriet dagegen bei verschiedenen Spielen ins Schwitzen.

Bereits am Morgen zeichnete sich ab, dass dieser Schultag aus dem Rahmen des Üblichen fallen würde. Als Schüler und Lehrer das Schulgebäude betreten wollten, mussten sie sich durch einen überdimensionalen Hintern aus Pappe quetschen. "Das war eine Anspielung darauf, dass wir hier am TSG keine Arschkriecher sind, sondern zur Selbstverantwortung erzogen wurden", erklärte eine Abiturientin die Symbolik. Auch wurde der Weg in die Klassen- beziehungsweise Lehrerzimmer durch so manche Absperrung erschwert. Dabei achteten die Streichemacher darauf, dass die Realschüler und Lehrer nahezu ungehindert in ihre Klassenräume gelangten.

Auf dem Sportplatz ging der Abistreich weiter. Nachdem alle 480 Schüler des Gymnasiums vom Unterricht erlöst wurden, mussten sie immer mit Spritzpistolenattacken der Schulabgänger rechnen. Dafür gab es Spiele zwischen Schülern und Lehrern beziehungsweise Referendarinnen. Neben einem Hula-Hoop-und Limbo-Wettbewerb gab es auch einen Sketch. Abschließend trafen sich Lehrer und Abiturienten zum traditionellen Fußballspiel, das die Abiturienten nach zehn Minuten Spielzeit mit 1:0 gewannen.

Abifeier

Das Abistreich war gleichzeitig der letzte Streich für die 61 Abiturienten am TSG. Am Samstag, 8. Juli, bekommen die Schüler bei der Entlassfeier in der Stadthalle ihr Abiturzeugnis überreicht. Die feier beginnt um 9.30 Uhr. (spr)