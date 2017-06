St. Georgen Schwarzes Tor zeigt prächtige Vogelwelt  Aber wie geht es weiter?

Im Heimatmuseum der Bergstadt sind 22 Präparate aus der Region zu sehen – allerdings nur vorübergehend. Der Eigentümer möchte seine Sammlung zwar gerne der Stadt vermachen, im Schwarzen Tor ist es aber zu feucht für die empfindlichen Gefieder.

Im Heimatmuseum Schwarzes Tor können Besucher derzeit mit Mäusebussard, Turmfalke, Eulen und anderen Vögeln fast auf Tuchfühlung gehen. Dort ist derzeit eine Ausstellung über heimische Vögel zu sehen. 22 Exponate sind ausgestellt. Während der Erklärungen über deren jeweilige Lebensweise werden die Vögel übrigens nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sein. „Wir lassen im Hintergrund die Vogelstimmen vom Band dazu laufen“, sagt Göbel.

Meist sieht man sie hoch oben in der Luft, wenn sie majestätisch ihre Kreise ziehen. Eine Vielzahl von Vögeln die, neben Amseln und Meisen, in und um St. Georgen leben. Die Idee zu dieser Ausstellung hatte Wolfgang Göbel. „Ich wollte einmal aufzeigen, welche Vögel in St. Georgen beheimatet sind.“

Die Vielzahl lässt staunen. Mäusebussarde und Habichte sind häufig zu beobachten, wenn sie über Feldern kreisen, Turmfalken, verschiedene Kauzarten oder gar eine Bekassine, eine Schnepfenart mit auffällig langem Schnabel, sind eher selten in der freien Natur zu erleben. „Die Bekassine lebt am Klosterweiher“, sagt Göbel. Auch ein Eisvogel mit seinem farbenprächtigen Gefieder hat das Areal um den Klosterweiher offenbar zu seinem bevorzugten Jagdrevier auserkoren. Weiter sind in der Ausstellung ein Rebhuhn und Mauersegler zu sehen.

Die Exponate stammen alle vom St. Georgener Vogelkundler Bernhard Scherer. Göbel betont, dass die Exponate keine Jagdtrophäen sind. „Die Tiere sind auf natürliche Weise verendet und anschließend präpariert worden.“ Mit der Ausstellung solle auch darüber informiert werden, dass der natürliche Lebensraum dieser Tiere durch die Eingriffe des Menschen immer stärker ausgedünnt werde. Die Tiere sind noch an drei Sonntagen im Schwarzen Tor zu sehen. Was nach der Ausstellung mit den Präparaten geschieht, weiß Wolfgang Göbel nicht. „Der Eigentümer würde die Sammlung gerne der Stadt vermachen.“ Doch dazu bräuchte es geeignete Räumlichkeiten. Im Heimatmuseum können die empfindlichen Exponate nicht verbleiben. „Hier ist es zu feucht. Die Vögel würden über kurz oder lang Schaden nehmen.“

Öffnungszeiten

Die Vogelausstellung ist noch an den folgenden drei Sonntagen, 4., 11. und 18. Juni, von 14 bis 17 Uhr zum regulären Museumseintritt zu sehen. Dann gibt es auch Erläuterungen zu den jeweiligen Vögeln.