St. Georgen Schulanfänger lernen J.G. Weisser kennen

Die Kleinen des Kindergartens St. Benedikt tauchten für ein paar Stunden in die Welt der heimischen Industrie ein.

Früh übt sich, wer ein... Elektroniker, Industriemechaniker, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker oder Industriekaufmann werden will. Das sind die Ausbildungsberufe, die man bei J.G. Weisser lernen kann. Für die nächsten Neuanstellungen sind die Bewerbungstermine laut Homepage zwar schon verstrichen, aber den Protagonisten unserer kleinen Geschichte dürfte das auch reichlich egal sein. Denn noch gut zehn Jahre vom Einstiegsalter entfernt war dieser Tage eine wissbegierige Gruppe, die sich mit den Azubis trafen. Die Schulanfänger des Kindergartens St Benedikt besuchten den Kooperationspartner.

Kinder bekamen eine mehr als einstündige Führung durch die Abteilungen. Bleibende Momente haben sich wohl eingeprägt. So durften die Jungen und Mädchen Roboter und Kran fahren sowie Rohre biegen. In der Lehrwerkstatt gab es eine kleine Stärkung. Mit einer Butterbrezel im Bauch konnten die Kindergartenkinder den persönlichsten Punkt der kurzen Werkserkundung angehen. Ganz aus der Nähe sahen sie zu, wie für jedes Kind aus einem Draht der jeweilige Anfangsbuchstabe seines Namens gebogen wurde. Was bei so einem freundlichen Austausch nicht fehlen durfte, waren die kleinen Geschenke der Gäste. Ein akustisches Dankeschön war ein Liedchen, das die Kinder trällerten; überdies freuten sich die Azubis über Süßigkeiten und Ausbildungsleiter Andreas Hilpert über eine Flasche Wein.