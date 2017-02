St. Georgen Schon mehr als 10 000 Besucher im Hallenbad

Tolle Bilanz seit der Eröffnung. Der Jahresbericht stellt städtische Statiktiken vor.

Das Hallenbad erlebt einen Besucheransturm. Mehr als 10 500 Badegäste hat die sanierte Freizeiteinrichtung seit Wiedereröffnung kurz vor Weihnachten gezählt. Allein im Februar wurden bis Mittwoch 4261 Besucher gezählt. 2014, im letzten kompletten Betriebsjahr vor der Sanierung, zählte das Hallenbad 36980 Besucher, entsprechend 3081 pro Monat. Karola Erichinger wollte wissen, ob sich die Innenraumtemperatur des Hallenbads um ein, zwei Grad erhöhen ließe. Sie gab dabei Nutzerwünsche weiter. Bürgermeister Rieger kündigte an, diesbezüglich die Schwimmmeister anzusprechen. Die von vielen Besuchern ersehnte große Uhr in der Schwimmhalle sei bestellt.

102 Seiten stark ist der Statistische Jahresbericht 2016 der Stadt: für Bürgermeister Rieger auch ein Ausweis dessen, was eine bei der Stadt auf viele Abteilungen verteilte "kleine Mannschaft" so alles geleistet habe. Zu den erfreulichen Zahlen, die Andrea Lauble von der Stabsstelle vorstellten, gehörte die aktuelle Einwohnerzahl von 13 015, die sich hauptsächlich aus dem Zuzug von Ausländern bedingt.

Die Feststellung, dass die Zahl der beruflichen Einpendler jedes Jahr zunehme, ermunterte Michael Rieger zu einer längeren Stellungnahme: Er bekräftigte seine Absicht, Wohnraum zu schaffen. Der Mietwohnungsmarkt in St. Georgen sei hart umkämpft. Es gebe auswärts Interessenten im dreistelligen Bereich, die in der Bergstadt keine Wohnung fänden. Das Problem sei dabei, Bauträger zu Investitionen abseits der Großstädte zu bewegen. Bauen sei zwar überall gleich teuer, die Refinanzierung sei bei einem höheren Mietpreisniveau eher gegeben. Das liege eher in der Großstadt als in St. Georgen.

Eine tolle, engagierte Arbeit attestierte Bürgeramtsleiter Markus Esterle anhand der Zahlen dem Team der Stadtbibliothek. Einziges Manko seien die in der Nutzerbefragung angesprochenen Öffnungszeiten. Karola Erchinger (FW) schlug im Gremium vor, die Einrichtung mit einem Wlan-Anschluss auszustatten.