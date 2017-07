St. Georgen Schon 10 000 Besucher im St. Georgener Klosterweiher

Genau einen Monat nach der Eröffnung des Naturfreibads

Einen Monat nach der Eröffnung des Klosterweihers konnte jetzt der 10 0000 Besuchcer im Naturfreibad begrüßt werden. Am 21. Juni wurde das St. Georgener Bad nach der Reparatur an der Stützmauer eröffnet. In den vergangenen vier Wochen bescherte das warme bis heiße Hochsommerwetter dem Naturfreibad zahlreiche Badefreunde, die das erfrischende Wasser sowie die neuen Spielgeräte kräftig genießen konnten. Genau einen Monat nach der Eröffnung begrüßte Schwimmmeister Sven Konopke Kai Rubel (von links) als 9999. Besucher, Matthias Hügner als 10 000. Besucher und Alessio Soccio als 10 001. Besucher am Klosterweiher. Als kleines Dankeschön erhielten sie jeweils einen Gutschein für eine Saisonkarte am Klosterweiher für das kommende Jahr. Bild: Stadt