St. Georgen Schneelage in der Bergstadt: Alles halb so wild

Schneelage in der Bergstadt: Alles halb so wild

Die angekündigten Schneemengen sind bis Mittwochmittag ausgeblieben, doch die Straßen sind glatt.

Der Winter hat am Mittwoch Einzug gehalten. Bauhofleiter Hanspeter Boye sah die Schneelage am Mittwochnachmittag ohne Aufregung. Die Schneehöhen, die bis Donnerstagfrüh erwartet wurden, dürften deutlich unter den vorab für die Region prognostizierten Schneemengen liegen. "Bis zum späten Abend noch vier bis fünf Zentimeter, dieselbe Menge bis morgen Früh", so Boye. Übersteigt die Schneehöhe gegen Abend die Marke von zehn Zentimetern, werden nochmals die kompletten Streustraßen abgefahren. Im Einsatz wären dann die eigenen Kräfte und die Fremdräumer. "Auf den Straßen sind dann 20 Fahrzeuge." Geringe Schneehöhen bedeuten allerdings keineswegs geringere Gefahr für Autofahrer. Der seifige Untergrund, so Boye, erfordere eine besonders vorsichtige Fahrweise.