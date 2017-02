Peterzell Schlagkräftig im Doppelpack: Feuerwehrfusion gelingt

Zwei St. Georgener Ortsteile vereinen erfolgreich ihre Feuerwehrabteilungen. Vor einem Jahr ziehen die Stockburger in Peterzell ein – der Kommandant kann am großen Tag gar nicht mitfeiern.

Der Zusammenschluss der Feuerwehren Peterzell und Stockburg ist gelungen. Das zeigte sich spätestens in der Hauptversammlung in Peterzell. Mit der Zusammenlegung beider Abteilungen beträgt die Mannschaftsstärke der aktiven Wehr drei Frauen und 26 Männer. Dazu kommen 17 Kameraden in der Altersmannschaft und die Jugendfeuerwehr besteht aus 16 Jugendlichen.

Laut Abteilungskommandant Markus Weißer war das zurückliegende Jahr ein Jahr voller Neuerungen. Es habe sich einiges in der Abteilung Peterzell und Stockburg verändert. Zusammenarbeit sei der wichtigste Faktor des gemeinsamen Wirkens.

Der Umzug der Feuerwehr Stockburg am 29. Februar 2016, stelle ein markantes Datum dar. „Mit Sack und Pack, einem Feuerwerk und einem Gläschen Sekt zogen sie ein“, blickte Markus Weißer zurück.

Der Abteilungskommandant selbst konnte damals gar nicht mitfeiern. Er war in Sachen Feuerwehr in Bruchsal auf der Landesfeuerwehrschule, um dort den Zugführerlehrgang zu absolvieren. Zumindest übermittelten die Kameraden ein Video vom Belegen der Spinde und vom Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) auf seinem neuen Stellplatz.

Abteilungskommandant Markus Weißer sprach von 19 Proben, deren Inhalt feuerwehrtechnische Grundlagen waren. Der Umbau des Gerätehauses war noch fertigzustellen und beanspruchte alle freien Kräfte. Ein Lob erhielt Andreas Fichter für den Bau einer Treppe im Gerätehaus.

Steffen Fichter berichtete über den Kassenstand. Schriftführer Manuel Dannecker berichtete von 17 Einsätzen, fünf technischen Hilfeleistungen und drei Brandsicherheitswachen. An der Grundschule wurde die Brandschutzerziehung angeboten.

Ortsvorsteher Klaus Lauble fand es erstaunlich, was die Feuerwehr alles mache. „Und im Dorf wird kaum etwas davon bemerkt.“ Der Feuerwehr dankte Lauble für das Mitwirken am Ehrenmal zum Volkstrauertag.

Für Stadtbrandmeister Christoph Kleiner ist es allein aus fachlicher Sicht wichtig, in Peterzell eine große und gut ausgerüstete Abteilung zu haben. „Es kommt auf alle Abteilungen der St. Georgener Feuerwehren an“, unterstrich Kleiner in der Sitzung. Viel Engagement sei für die Zusammenführung beider Abteilungen notwendig gewesen. Zeitnah wurde auch die neue Uniform ausgegeben.

Beförderungen

Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Patrick Laufer befördert, zum Feuerwehrmann Markus Gmeiner und zur Feuerwehrfrau Andrea Gmeiner. In geheimer Wahl wurden die Ausschussmitglieder gewählt. Dazu gehören Thomas Schandelmeier, Christian Fichter, Patrick Laufer, Roland Rapp und Hagen Wohlgemuth. Dem Gesamtausschuss gehört Benjamin Laufer an. (wm)