Sankt Georgen Schlafender Fahrer rauscht in den Gegenverkehr

Zwei Männer werden bei einem fatalen Unfall Sonntagnacht zwischen Villingen und Peterzell wie durch ein Wunder nur leicht verletzt.

Wegen Übermüdung ist nach Polizeiangaben ein 61-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf der B 33 zwischen St. Georgen und Villingen in den Gegenverkehr gefahren. Zwei Menschen wurden nur leicht verletzt. Der Verursacher fuhr offenbar schlafend in einen entgegenkommenden Toyota. Beide Fahrer hatten riesiges Glück: Sie mussten nicht einmal ins Krankenhaus eingeliefert werden, die Schäden an den Fahrzeugen sind jedoch erheblich. Ein Abschleppdienst musste beide Autos aufladen und erst dann konnte viel befahrene Strecke wieder freigegeben werden.