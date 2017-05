St. Georgen Sanitärbetrieb Kurkowski geht auf Enkel Markus Hummel über

Unter neuem Namen wird der St. Georgener Fachbetrieb Heizung, Lüftung, Sanitär Kurkowski weitergeführt. Markus Hummel, Enkel des bisherigen Inhabers Günter Kurkowski, hat den Handwerksbetrieb übernommen, der künftig unter der Bezeichnung Hummel Heizung und Sanitär firmiert.

Der Heizungs- Lüftungs- und Sanitärfachbetrieb Kurkowski gehört zu den alteingesessenen Handwerksbetrieben in St. Georgen. 1958 kam Günter Kurkowski aus dem Kreis Beuten in Oberschlesien nach Deutschland und über verschiedene Stationen nach St. Georgen. 1964 schloss er seine Ausbildung zum Heizungsbauer und Rohrinstallateur mit der Gesellenprüfung ab. 1970 hat sich Günter Kurkowski mit einem Betrieb für Wartungsarbeiten an Ölfeuerungsanlagen in Peterzell selbständig gemacht. 1973 legte er die Meisterprüfung ab. 1980 zog der Betrieb in die Roßbergstraße in St. Georgen um. Ein weiterer Umzug folgte 1996 an den jetzigen Standort in der Hauptstraße, gegenüber der Lorenzkirche. Dort können die Kunden im großen Showroom sehen, welche Möglichkeiten es heute beispielsweise im Bereich Sanitäranlagen gibt.

Vom Ein-Mann-Betrieb hat Günter Kurkowski, der 2015 den Goldenen Meisterbrief überreicht bekam, seinen Betrieb auf heute neun Mitarbeiter erweitert. Zwei Mitarbeiter, seine Tochter Christiane und Kundendienstmonteur Tihomir Cvetkovic, sind bereits seit 30 Jahren im Betrieb. "Einen großen Erfolg am Unternehmen hat meine Frau Doris, die von Anfang an intensiv mitgearbeitet hat", betont Günter Kurkowski, der sich zusammen mit seiner Frau auf den bevorstehenden Ruhestand freut, in der Übergangszeit seinem Enkel Markus aber noch beratend zur Seite stehen wird. Er freut sich natürlich, dass die Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie geregelt werden konnte.

Markus Hummel kennt das Unternehmen gut. Der heute 25-Jährige absolvierte hier 2009 schon seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik. 2014 legte er die Meisterprüfung zum Sanitär- und Heizungsbaumeister ab. "Hier habe ich gelernt, hier bin ich geblieben", fasst der neue Inhaber zusammen, der den Betrieb im Sinne seines Großvaters und Gründers Günter Kurkowski weiterführen wird. (spr)