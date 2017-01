Samuel Koch in der Lorenzkirche

Konzertlesung am 5. März ab 19 Uhr

St. Georgen – Zwei außergewöhnliche junge Männer stellen sich am Sonntag, 5. März, bei einer Konzertlesung ab 19 Uhr in der Lorenzkirche vor. Samuel Koch, seit seinem tragischen Unfall bei "Wetten, dass...?" der ganzen Nation bekannt, und der Singer und Songwriter Samuel Harfst. Harfst und seine Band stellen Lieder aus ihrem neuen Album „Chronik einer Liebe“ vor.

Samuel Koch sagt über die fünf Jahre nach dem Unfall: "Hätte ich von Anfang an gewusst, dass ich so lange fast vollständig gelähmt verbringen muss, ich wäre durchgedreht." Aber er stellt fest: "Ich habe auch viele Stunden erlebt, die schön und glücklich waren." Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich Samuel Koch mit scheinbar endloser Energie nun also rollend statt Salti schlagend, absolviert ein Schauspielstudium "ohne Körper", lernt gefühlt die Hälfte der deutschen Bevölkerung kennen und erlebt dabei Überraschendes und Schockierendes, Absurdes und Seligmachendes. "Ich habe jeden Tag Gründe zum Lachen, tiefgehende Gespräche, lohnende Herausforderungen. Nicht zuletzt durch das Schauspielstudium habe ich gelernt, mich darauf zu konzentrieren: 'Was kann ich?' statt ständig zu fragen: 'Was kann ich nicht?' Vielleicht heilt mich Gott ja doch noch, still und leise in der Nacht. Das stelle ich mir manchmal vor: Wie ich die Beine über die Bettkante schwinge und einfach aufstehe, und wie Gott und ich uns verschmitzt anlächeln.“

Samuel Harfst ist ein deutscher Singer-Songwriter, der es vom Straßenmusiker zum Major-Deal, zum Weltrekordhalter, in die i-Phone-Werbung und kurze Zeit später ins Vorprogramm von Whitney Houston geschafft hat. Was sich anhört wie ein modernes Märchen, ist die Geschichte eines Musikers, der mit seinen Liedern Alt und Jung bewegt. Sein Name steht für handgemachte Musik mit Charakter. „Chronik einer Liebe“ erzählt von Aufbruch und der Liebe zum Moment, aber auch von Tod und dem damit verbunden Kampf um die Hoffnung. Zwölf eingängige Kompositionen führen den Hörer auf eine Reise, die nicht immer nach Plan verlief und Höhen und Tiefen kennt.

