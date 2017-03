StGeorgen Samuel Koch bietet Tiefsinniges und Schönes vor 600 beeindruckten Gästen

Samuel Koch und Samuel Harfst in St. Georgen in der Lorenzkirche: Vom Glauben und dem Zweifeln nach dem Unfall.

St. Georgen – Gegenseitige Sympathie führten Musiker Samuel Harfst und Buchautor und Schauspieler Samuel Koch zueinander und zu dem außergewöhnlichen Format einer Konzertlesung. Über 600 Besucher in der ausverkauften Veranstaltung in der Lorenzkirche St. Georgen genossen einen anregenden und nachdenklich machenden Abend.

„Ich bin überzeugt, dass dieses Leben nicht alles ist“, überlegte Samuel Koch: „Wenn das Beste erst noch kommt, verändert sich die Perspektive“. In seinen Auszügen aus seinen beiden Büchern „Rolle vorwärts“ und „Zwei Leben“ gewährte er einen berührenden Einblick in die Jahre nach dem dramatischen Unfall in der Unterhaltungsshow „Wetten, dass...?“ Er berichtete von seinen Begegnungen während des langwierigen Genesungsprozesses, vom Umgang mit Zorn, mit Krisen und zwiespältigen Gedanken zu Philosophie und Religiosität. Mal rhetorisch geschliffen, wie bei seinen Überlegungen zum Wert eines Menschen, und mal lakonisch, wenn er seinen Rollstuhl Panzer nennt.

Poetisch betrachtete Samuel Koch das, was dankbar machen kann, und er philosophierte wild drauf los, was an freien Tagen unstrukturiert durch das Gehirn jagen kann. Im Gespräch ergänzten die beiden Samuels ihre musikalischen Beiträge und die Buchausschnitte, leiteten spontan über und mehr als einmal ergab sich daraus ein anderer Verlauf als geplant. Die gegenseitige Achtung und Wertschätzung wurde darin deutlich und auch die Mühe, im öffentlichen Rahmen nichts zu Vertrauliches auszuplaudern.

Mit seinen Musikerkollegen Dirk Menger und David Harfst unterstrich Samuel Hargst das Grundsätzliche, das Schöne und die Freude, zu sein. „Lesen ist einatmen, schreiben ist ausatmen“, beschrieb er die Wechselwirkung. Mit Liedern wie „Alles Gute zum Alltag“ und „Das Privileg, zu sein“, erreichte er mit eingängigen Melodien die Konzertbesucher. Es gebe Menschen, überlegte Samuel Harfst, mit denen werde es augenblicklich ein bisschen wärmer. „Du bist so einer“, attestierte er Samuel Koch und fügte hinzu: „Bild Dir bloß nichts darauf ein“. Gemeinsam mit den Besuchern in der Lorenzkirche sang er zur Bestätigung „Mit Dir kommt die Sonne“. Eine spontane Einlage auf der Kirchenorgel ergänzte den Abend, der die Konzertgäste begeisterte und der Denkanstöße lieferte. „Leute wie ihr sind der Grund, warum wir weiter machen“, bedankte sich Samuel Harfst für den herzlichen Applaus. Mit weiteren Überlegungen zum Dasein und dem Schlusslied endete ein eindrücklicher Abend. Anschließend bestand für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, mit den beiden Samuels ins Gespräch zu kommen.

„Das haben wir nicht erwartet“, freute sich Pfarrer Friedemann Fritsch über den Besucherandrang. Gemeinsam Bekannte hatten ihm die Konzertlesung empfohlen und anlässlich des 150-Jährigen der Lorenzkirche habe man die beiden eingeladen.