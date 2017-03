SÜDKURIER stattet die Lehrlinge von EBM-Papst mit Tablets aus

Verlässliche Nachrichten auf digitalen Kanälen, die beim Firmennachwuchs abgerufen werden: Das war für die Personaleitung des größten St. Georgener Arbeitgebers der EBM-Papst Anlass für eine sinnvolle Kooperation.

Ein Gefühl wie an Weihnachten: Das machte sich im Ausbildungszentrum von EBM-Papst im St. Georgener Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele breit. 62 Auszubildende lesen künftig mit Unterstützung ihres Arbeitgebers den aktuellen SÜDKURIER auf einem Tablet-Computer. Das Informationspaket SK-Digital bietet ein 1:1-Abbild der gedruckten Tageszeitung und erlaubt die Nutzung umfangreicher Archivfunktionen und den Zugang zu allen Web-Inhalten. Wolfgang Beyer, Personalleiter EBM-Papst St. Georgen begrüßte die Kooperation mit dem SÜDKURIER und die gemeinsame Zielrichtung beider Unternehmen. „Wir können es nur befürworten, dass unsere Auszubildenden Informationen und Nachrichten aus zuverlässigen Quelle erhalten. Die digitalen Nachrichten werden die Zukunft sein und sind aus unserer Lehrwerkstatt nicht mehr wegzudenken.“ Die Endgeräte – bei den EBM-Papst-Azubis sind es iPads der jüngsten Generation – schlagen in Pausen und Randzeiten eine Brücke in die Welt der seriösen Nachrichten.

Im privaten Bereich werden diese Möglichkeiten bereits intensiv genutzt, für den Bereich der Lehrwerkstatt steht das in den nächsten Wochen an. Für das drahtlose Internet geht Anfang April ein Wlan-Hotspot in Betrieb. „Das sind uns unsere Lehrlinge wert“, lachte Ausbildungsleiter Hansjörg Kaltenbrunner bei der Präsentation. Bei ihm lernen aktuell 31 gewerbliche Azubis in vier Lehrjahren. 26 "eigene" EBM-Papst-Zöglinge werden zu Mechatronikern, Elektronikern und Industriemechanikern ausgebildet. Fünf weitere Azubis gehören Ausbildungskooperationen an. 16 weitere Azubis aus dem kaufmännischen Bereich – angehende Industrie- und Informatikkaufleute sowie Studenten der Dualen Hochschule – nutzen ihre neuen iPads während ihrer Pausenzeiten in anderen Gebäuden des größten St.

Georgener Arbeitgebers. Mit den iPads ausgestattet wurden auch 15 Azubis des Standorts Herbolzheim.

Über strahlende Gesichter freute sich bei der Ausgabe der Tablets auch der regionale SÜDKURIER-Kundenserviceleiter Achim Herrmann. Für ihn darf diese moderne Form der Nachrichtenübermittlung gerne auch in weiteren Firmen Schule machen. Unter achim.herrmann@suedkurier.de steht er für Anfragen zur Verfügung.

EBM-Papst

Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mulfingen ist Technologieführer in den Bereichen Ventilatoren und Motoren und erzielte im Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von rund 1,7 Millionen Euro. An 25 Produktionsstandorten weltweit werden rund 13 000 Mitarbeiter beschäftigt. Am zweitgrößten Standort St.Georgen mit Werken in Herbolzheim und Lauf erbringen etwa 1500 Mitarbeiter rund 350 Millionen Euro Umsatz. Umfangreiche Investitionen festigen den Standort. Rund fünf Millionen Euro kostete ein Neubau für die Elektronikfertigung, 15 Millionen Euro kostet ein zweiter Bauabschnitt ebenfalls im Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele, der momentan erstellt wird. (wur)