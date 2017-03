StGeorgen SPD Bundestagskandidat Löw: "Es gibt viele Baustellen"

Bei der Hauptversammlung der St. Georgener SPD stellte Bundestagskandidat Jens Löw seine persönliche politische Agenda vor.

Der SPD-Ortsverein fokussiert sich auf die bevorstehende Bundestagswahl im September. Bei der Hauptversammlung stellte Bundestagskandidat Jens Löw sein Wahlprogramm vor. Der auf Platz 26 gelistete Löw rechnet sich trotz des "nicht sicheren Listenplatzes" reelle Chancen auf ein Bundestagsmandat aus, wenn Kanzlerkandidat Martin Schulz ein gutes Ergebnis erzielt. "Ich will versuchen, die SPD im Schwarzwald-Baar-Kreis gut zu positionieren, die Motivation ist da", bekräftigte Löw. Zu den politischen Zielen sagte Löw: "Es gibt viele Baustellen." Man müsse den Schwarzwald-Baar-Kreis zukunftsfähig und attraktiv machen, "sonst verliert der Kreis gegen die Metropolregionen." Dabei ging Löw unter anderem auf die Landwirtschaft und Tourismus ein.

Er streifte auch bundespolitische Themen. Man müsse als Sozialdemokraten den Fokus auf die Verbesserung sozialer Aspekte legen, und nannte diesbezüglich Schlagworte wie Kinderarmut und alleinerziehende Elternteile. Zum Bereich Ausbildung sagte er, dass man "weg muss vom Denken, dass nur ein Studium Wertigkeit hat."

Ortsvereinsvorsitzender Oliver Freischlader gab einen Rückblick auf die Fraktions- sowie Gemeinde- und Kreistagsarbeit. Besuche in der Kläranlage und Altenhilfeeinrichtugen standen ebenso auf dem Programm wie ein Treffen mit dem Arbeitskreis Asyl. Freischlader nannte es "beruhigend, dass in St. Georgen ein stetiges Bemühen in der Flüchtlingsarbeit ist." Der schwierigste Punkt nach Aufnahme und Unterbringung stehe noch bevor: nämlich die Integration der Flüchtlinge.

Dass die SPD nicht die stärkste Kraft im Land sei, damit habe man sich arrangiert. Umso stärker wolle man sich für die Bundestagswahl engagieren und Kandidat Jens Löw unterstützen.

Bei den Wahlen wurde Freischlader als Ortsvereinsvorsitzender im Amt bestätigt. Stellvertreter und Kassierer ist erneut Jürgen Bahsitta. Schriftführerin bleibt Barbara Bahsitta. Als Beisitzer wurden Heiko Jakubowski, Renate und Jürgen Siebold und Heike Brause gewählt. Kassenprüfer sind Jörg Böcking und Thomas Fröschl.