St. Georgen Rupertbergschüler laufen für den guten Zweck über Stock und Stein

Die Dritt- und Viertklässler der Rupertsbergschule St. Georgen erlaufen mit Sponsoren Spenden gegen Kinderarbeit auf Tabakplantagen.

Der neunjährige Fabian brachte es auf den Punkt: "Zu laufen, um armen Leuten zu helfen, macht noch mehr Spaß." Er war einer der rund 70 Schüler der dritten und vierten Klassen der Rupertsbergschule, die gestern für einen Spendenlauf durch den Wald oberhalb der Schule jagten. Mit jeder Runde sammelten die Kinder Geld für ein Projekt der Kindernothilfe.

Die Strecke sah zwar idyllisch aus, über Stock und Stein führte der rund 300 Meter lange Rundkurs mit einer Steigung durch den Wald. "Aber es ist erstaunlich, was die Kinder da leisten, leicht ist das nicht", zollte Sportlehrerin und Organisatorin Katja Bieg Respekt. Den Rekord stellte Schüler Robin auf, der in 15 Minuten ganze neun Runden schaffte. Den Schülern war die Zusatzmotivation durch den guten Zweck anzumerken: "Ich finde es gut, dass die Schule so etwas veranstaltet", sagte etwa Annabelle. Und Moritz konnte auch gleich erklären, für wen das Geld ist, nämlich für arbeitende Kinder: "Auf manchen Tabakplantagen kriegen sie jeden Tag so viel Nikotin ab wie von 50 Zigaretten."

Die knallorangen T-Shirts aller Schüler verrieten mit dem Aufdruck "Kindernothilfe" schon, wem das Geld nutzen soll. Im Rahmen der Initiative "Action Kidz" und als Fairtrade-Projekt kommt die Spendensumme den von Moritz erwähnten Kinderarbeitern auf Tabakplantagen in Sambia zu Gute. Das T-Shirt gab es für jeden Schüler von der Kindernothilfe geschenkt. Die Kinder hatten sich Rundensponsoren geholt, also Verwandte, Freunde oder auch Läden, die pro Runde eine gewisse Summe spenden. "Da gibt es ganz unterschiedliche Spenden, aber wichtig ist vor allem der symbolische Wert", betont Bieg. Wie viel die Schüler insgesamt erlaufen haben, wird nun noch ausgewertet. Bereits am kommenden Montag wird im Rahmen einer gesammelten Übergabe des Fair-Trade-Netzwerks die Summe dann der Kindernothilfe überreicht.