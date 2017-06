St. Georgen Rottweiler Künstler gestaltet Gottesdienstraum der Taborkirche

Schwarmfinanzierung soll das Budget für die Umgestaltung auf 15 000 Euro erhöhen. Die Ideen von Tobias Kammerer werden am 12. Juli vorgestellt.

Ein Gottesdienstraum ist kein Kunstraum. Ihn bei schmalem Budget künstlerisch ansprechend auszugestalten, ist gleichwohl eine Kunst. Dieser Übung unterzieht sich gegenwärtig Pastor Tobias Beißwenger von der Evangelisch-methodistischen Taborkirche. Schwarmfinanzierung nennt sich ein Ansatz, mit dem die Volksbank Schwarzwald Baar Hegau sinnvollen Projekten Geldmittel zuführt. Sind die ersten Hürden geschafft, winkt eine Verdopplung des von privaten Förderern versprochenen Betrags.

800 000 Euro kostet die umfassende Sanierung der Taborkirche und die Umgestaltung des Gebäudes in Richtung Barriererefreiheit. Die Umgestaltung des Gottesdienstraumes soll einen Ort der Stille, der Meditation und des Gebets schaffen und einen Beitrag zur St. Georgener Kultur leisten. Den Künstler hat sich die Gemeinde schon ausgewählt. Zum Zug kommt Tobias Kammerer aus Rottweil. Ganz in der Nähe hat er mit der Gestaltung des Andachtsraums im Schwarzwald-Baar-Klinikum ein Zeugnis seiner Kreativität abgelegt.

Tobias Beißwenger freilich kennt und schätzt ihn schon länger. Beißwenger war Pastor in Dusslingen bei Tübingen, als dort unter künstlerischer Regie von Tobias Kammerer die Friedenskirche entstand. "Sein Stil gefällt uns und er hat Erfahrung", freut sich Beißwenger auf die neuerliche Zusammenarbeit. Das sei wichtig, weil der Kirchenraum nicht einfach zu gestalten sei. Thematisch soll der Berg Tabor, der biblische Berg der Verklärung, in die Gestaltung einfließen. Gut sei da, dass Kammerer sowohl in der Bildhauerei, in der Wandmalerei und in der Glasgestaltung firm sei.

Der Künstler hat sich die Räumlichkeiten schon angeschaut und arbeitet an den ersten Entwürfen. Am 12. Juli haben alle Interessenten die Gelegenheit, sich Kammerers Ideen zeigen zu lassen. Bis Mitte August gibt es noch die Chance, aus 7500 Euro Eigenanteil 15 000 Euro Gestaltungsmittel für den Gottesdienstraum zu machen. Momentan sieht es gut aus. 4760 Euro, entsprechend 32 Prozent sind bereits zugesagt. Alle Modalitäten erklärt Beißwenger unter der Nummer 0 77 24/63 80. Spendenwillige müssen sich aber zunächst gedulden. Der Pastor gibt erst nach den Pfingstferien am 19. Juni Auskunft.