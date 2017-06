St. Georgen Rollende Statussymbole: Opel-Kapitäne im Forum am Bahnhof

Als Opel noch eine führende deutsche Automarke war: Die chromblitzenden Oldtimer aus der Wirtschaftswunderzeit können am Sonntag beim Museumstag bewundert werden.

Der Opel Kapitän ist ein rollender Mythos. Das Statussymbol der Wirtschaftswunderzeit mit seinen chromglänzenden Stoßstangen und Kühlergrills und den ausladenden amerikanisch anmutenden Formen passt so gar nicht zum aktuellen Niedergang der Traditionsmarke. Die Autos mit den unverwüstlichen Sechszylinder-Motoren, ehrfürchtig "Kapitäne der Landstraße" genannt, konkurrierten in den 1950ern bis spät in die 1960er Jahren in Deutschland mit Mercedes um die Vorherrschaft in der automobilen Oberklasse. Die alte Opelherrlichkeit lässt sich am Sonntag beim Museumstag im Forum am Bahnhof (Fab) bewundern. Sieben Fahrzeuge die zwischen 1939 und 1961 gebaut wurden, repräsentieren in einer permanenten Ausstellung nicht nur die Entwicklungsfortschritte bei Opel, sondern auch Familiengeschichte der Wissers.

Es war der 2015 verstorbene Gerhard Wisser, der vor rund 35 Jahren begann, seine Kapitän-Flotte aufzubauen. Anfangs waren die Oldtimer verstreut in Schonach untergekommen, 2013 wurden sie als echte Blickfänge ins neu eröffnete Fab integriert. Seine Sammlung ist komplett. "Wir haben alle Modelle eines durchgängig verwendeten Sechszylinder-Motors", sagt Jörg Wisser, Betreiber des Fab und Vorsitzender des Museumsvereins. Erste Anschaffung war ein 61er Kapitän, wegen der großen Panoramascheiben werksintern P 2,6 genannt. Das 90-PS-Aggregat trieb den am meisten verkauften Kapitän auf stolze 150 Stundenkilometer. Er war der letzte Kapitän, der in der Zulassungsstatistik noch vor Daimler-Benz lag. Für Jörg Wisser war er dagegen eine gerne genutzte Limousine für Familienausfahrten.

Gerhard Wissers Schwäche für alte Opel gründet in einem Nachkriegserlebnis. Fahren lernte er nämlich als Jugendlicher auf einem zusammengeflickten Kriegskapitän Marke Holzvergaser. Die Erinnerungen an das lieb gewonnene weiße Sanitätsauto der Baureihe 39 begründete die Oldtimerleidenschaft. Einen weißen 39er suchten die Wissers lange Jahre vergeblich, heute eröffnet ein Exemplar die Zeitreise. Sein Vater habe alle Opel selbst restauriert, betont Jörg Wisser.





Nur den grünen 1947er mit der spitz zulaufenden Motorhaube habe er nicht mehr ganz geschafft. Alle Fahrzeuge erzählen Geschichten. Wie die des ebenfalls grünen 1954er, der das schwedische Kennzeichen FAL trägt. "Den hat er in Schweden gekauft, in Kiel übernommen und genau bis Kassel gefahren", schmunzelt Wisser. Dort hatte das Auto dann einen Schaden. Fast eine Staatskarosse ist ein weinroter 1956er mit Plastikblume am Armaturenbrett und Sonnenschutz vor der auslandenden Frontscheibe. Er stammte aus dem Nachlass eines Bürgermeisters in Hessen und komplettierte die Sammlung.



Denn diese Baureihe wurde nur in geringen Stückzahlen gebaut und ist entsprechend schwer zu bekommen. Spaß beim Besichtigen machen weitere markante Details: Die Schlüsselloch-Heckleuchten des 1957ers ebenso wie der Haifischmaul-Kühlergrill des Schweden-Imports.

Die Leidenschaft, Oldtimer in Gang zu bringen und zu halten, scheint sich bei den Wissers zu vererben. Jörg Wisser erinnert sich zu gerne daran, wie er schon als Jugendlicher in einem eigenen Bereich des väterlichen Betriebs VW-Käfer und 2CV-Enten in Einzelteile zerlegte, wieder zusammensetzte und vor der Werkstatt lackierte. "Da landete manches Insekt im Anstrich", sagt er lachend. Momentan macht Max Wisser in Stuttgart seine Prüfungen.



Auf dem Weg zum dritten studierten Maschinenbauer der Familie würde sein Sohn aber statt zu lernen, viel lieber an einem alten Fahrzeug schrauben, weiß der Vater. Er selbst zerlegt und fährt auch gerne alte Motorräder der Marken BMW und NSU. Da fällt einem ein: Die Bayern und die Audi-Vorgänger spielten in der automobilen Wirtschaftswunderzeit kaum eine Rolle. Vergangene Opel-Größe zeigt sich ein gleich gegenüber der Opel-Flotte. Eine elegante Linienführung führt ein Admiral aus dem Jahr 1937 auf. 3880 Exemplare wurden gebaut, drei sind noch bekannt, eins steht ím Forum am Bahnhof.



Museumsfest

Das Technikmuseum im Forum am Bahnhof lädt am Sonntag, 25. Juni, 11 bis 17 Uhr zum Museumsfest ein. Den Festauftakt bestreitet die Stadtmusik beim Weißwurstfrühstück. Zu erleben gibt es Oldtimerfahrten, Modellbahn- und Kunstaussstellung und Livemusik. Es spielen die "Rockin' Topolinos" und die Band C.C. Ryder auf. (wur)