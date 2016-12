St. Georgen Roland Roeder bewahrt Hermann Wiehls künstlerisches Erbe

Wie das Werk des St. Georgener Künstlers vor 26 Jahren entdeckt und seither sorgsam gepflegt wird und warum ein Museum ein Traum bleibt.

Roland Roeder hat einen Traum: Er wünscht sich für St. Georgen die Ansiedlung eines Hermann-Wiehl-Museums als Ergänzung zum Kunstraum Grässlin. Für den 77 Jahre alten Galeristen und Kunstsammler aus Oberuhldingen wäre dies Lebensziel und Schlusspunkt einer im Wesentlichen von ihm getragenen Wiederentdeckung des Schwarzwälder Expressionisten zugleich. Dabei wäre für das Inventar dieser künstlerischen Erinnerungsstätte gesorgt. Roeder besitzt einen Großteil des aus mehr aus 1600 Bildern und Zeichnungen bestehenden Wiehl-Gesamtwerkes. Wiehls Bilder geraten dieser Tage zweifach ins Licht der Öffentlichkeit. In Singen sind viele seiner Arbeiten bis Ende Mai im Museum Art & Cars zu sehen und für heimische Wohnzimmer hat Roeder einen qualitativ hochwertigen und großformatigen Kalender mit zwei Selbstporträts sowie heimischen und südlichen Motiven veröffentlicht. Es ist die inzwischen 19. Blattsammlung, aber Roeders Begeisterung für diesen Künster, der mit den ganz Großen mithalten könne, ist ungebrochen: "Keiner hat den Schwarzwald so dargestellt wie Wiehl". Wie als Beweis zeigt Roeder auf einen sich auf geometrische Flächen reduziderenden Schwarzwaldhof.

Wiehl gilt als kleiner und feiner Klassiker der Moderne. Ganz offenbar war er auch in seinen Geschäftsmethoden kreativ und erfolgreich. Ab 1925 betrieb der gebürtige Nußbacher in St. Georgen eine Honigfabrik. Der mit dieser Tätigkeit verbundende Wohlstand ermöglichte es dem 1900 geborenen Weltkriegsteilnehmer Mal- und Zeichenunterricht zu nehmen: unter anderem bei dem neun Jahre älteren Otto Dix, mit dem er sich anfreundete. "Wiehl weist dabei eine größere Bandbreite auf als Dix", testiert Roeder dem Schwarzwälder, der – offenbar auch in Ermangelung von Kindern und einer Nachlassregelung – nach seinem Tod 1978 in Vergessenheit geraten war.

Seit 1995 steht das Werk von Hermann Wiehl wieder im Mittelpunkt zahlreicher Ausstellungen. In den vergangenen Jahren wurden Exponate in Breslau (2012), Wangen (2012) und Balingen (2013) gezeigt. Die Wiederentdeckung fußt auf einem Zufall. Es war offenbar ein Cousin, der Ende 1989 Roeders Aufmerksamkeit auf Wiehl lenkte. Der Sammler war damals auf ältere Klassiker speziaisiert und wurde nun neugierig auf einen Dix-Schüler, der Marc Chagall kennenlernte und mit Pablo Picasso bekannt war. Seine Recherche führte Roeder nach St. Georgen, wo er zahlreiche in einem Depot gelagerten Arbeiten aufspürte.

Heute nennt der gebürtige Konstanzer einen Großteil des Wiehl-Ouevres sein Eigentum. Dennoch ist die Jagd auf Wiehls noch nicht komplett abgeschlossen. Auch wenn inzwischen nur noch wenig Werke aus Privatbesitz auf den Markt kommen, hat Roeder noch ein Ziel: Er würde noch gerne ein Werksverzeichnis veröffentlichen; eine Übersicht aller bekannter Wiehl-Arbeiten. Und überhaupt: Roeder bewahrt Wiehls Erbe wie das eines Familienangehörigen. Wie selbstverständlich gehört auch dazu, auf dem St. Georgener Friedhof Wiehls Grab zu pflegen. Und dass die frühere Saarstraße seit 2002 Hermann-Wiehl-Straße heißt, ist auch mit Roeders Verdienst.

Bleibt die Sache mit dem Museum. Dies sei mangels Räumlichkeiten und angesichts hoher Kosten leider nicht umsetzbar, sagte Stadt-Sprecherin Andrea Lauble auf Anfrage. Mit dem Phonomuseum habe die Stadt gerade erst ein ehrgeiziges Museumsprojekt geschultert. Und im Rathaus gebe es nicht die Flächen um den lange verkannten Schwarzwaldmaler adäquat vorzustellen. Zu zeigen gäbe es mehr als genug: Hermann Wiehl ist vor allem ein Landschaftsmaler, der aus der heimischen Natur im Schwarzwald und auf der Höri schöpferische Impulse zog, den Menschen in seinen Bildern aber zur Marginalie reduzierte. Gleichzeitig war der Künstler reisefreudig und weltoffen. Viele Bilder entstanden in sonnengefluteten, mediterranen Regionen im Süden Europas.

Wiehl und St. Georgen

Hermann Wiehl kam 1900 in Nußbach als Sohn eines Uhrenhändlers zur Welt. 1925 gründete er das Honighaus Hermann Wiehl. 1978 starb er in der Bergstadt. Wiehls erste Ausstellung in St. Georgen wurde 1965 als Retrospektive geführt. 1977 stellte er in St. Raphael aus. Weitere Ausstellungen in St. Georgen fanden 1996, 1998 und 2008 statt. Eine Dauerausstellung von Wiehl-Werken befindet sich im Ärztehaus an der Gerwigstraße. 2018 steht der 40. Todestag des Künstlers an. Aufhänger einer Ausstellung? 2025 könnte der 125. Geburtstag mit einer Ausstellung gewürdigt werden. (wur)