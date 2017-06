St. Georgen Rekordverdächtiges Anbaden am Klosterweiher

Zwei Wochen später als geplant wird am Klosterweiher in St. Georgen offiziell die Badesaison eröffnet. Zu vermelden gibt es gleich zwei Rekorde.

So beherzt sind die Badegäste beim offiziellen Anbadetermin am Klosterweiher noch nie ins Wasser gesprungen. Aber bei 23 Grad Wassertemperatur kostete der Sprung ins kühle Nass auch nicht wirklich viel Überwindung.

Zwar wurde der Klosterweiher aufgrund der heißen Temperaturen bereits vergangene Woche geöffnet, um so den Badegästen Gelegenheit zur Abkühlung zu geben, nachdem der für das Pfingstwochenende vorgesehene Startschuss aufgrund von dringenden Sanierungsarbeiten verschoben werden musste. Eine Ufermauer neigte sich bedenklich zur Seite und musste erst mit Betonstützen gesichert werden. Auf einen offiziellen Startschuss wollten die Stadt und der Ortsverein der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) dennoch nicht verzichten. Und so sprangen am Samstag 187 Schwimmer während des offiziellen Anbadens in den Weiher.

"Eine Rekordteilnehmerzahl", wie DLRG-Vorsitzender Michael Racke sagte, der gleich noch einen Rekord vermelden konnte. "Mit 23 Grad ist der Klosterweiher beim Anbaden noch nie so warm gewesen." Als mögliche Ursache für die Erwärmung nannte Racke, dass der Biber seinen Teil dazu beitrage, der im Einlaufbereich des Weihers die Brigach zu kleinen Seen aufgestaut hat. "In dem flachen Teil erwärmt sich das Wasser schneller und fließt bereits vorgewärmt in den Weiher." Auch einen weiteren Vorteil sieht Racke darin, dass der Biber kleine Badeseen angelegt hat. "Dadurch setzt sich der Dreck ab und das Wasser kommt bereits sauberer in den Weiher."

Was jetzt noch fehlt

Jetzt erwartet die DLRG gespannt das neue Spielgerät, das sie mit der Unterstützung von Sponsoren und Spendern beschaffen konnte. In gut einer Woche, so Racke, soll das so genannte Roundabout, eine Insel mit rund fünf Metern Durchmesser, im Badesee installiert werden und so die Wasserspielelandschaft mit dem fünf Meter hohen Eisberg, Wassertrampolin und weiteren Attraktionen ergänzt. Der zweieinhalb Wochen verspätete Saisonstart hat die treuen Badegäste des Klosterweihers nicht vergrault. Wie Melanie Reinl vom Kulturamt der Stadt sagte, sei der Verkauf der Saisonkarten "praktisch unverändert gut wie in den Vorjahren."

Der Weiher in Zahlen

Der 27 000 Quadratmeter große Naturbadesee Klosterweiher ist bei entsprechender Witterung täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Von Juli bis September täglich von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 1,80 Euro, für Jugendliche 1,20 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. (spr)