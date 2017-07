St. Georgen Redakteursbesuch im Thomas-Strittmatter-Gymnasium

So entstehen die Heimatnachrichten: SÜDKURIER-Lokalchef Jens Wursthorn stellt der Klasse 10e seine Arbeit vor.

„Wie sieht denn die Zukunft der Zeitung aus?“ „Und wie genau gestaltet sich die Arbeit eines Redakteurs?“

Diese und ähnliche Fragen ließen sich die Schüler der Klasse 10e des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums in dieser Woche anlässlich eines Redakteursbesuchs im Unterricht beantworten. Zu Gast war Jens Wursthorn, Redaktionsleiter beim SÜDKURIER und verantwortlich für den Lokalteil St. Georgen. Im Rahmen des Deutschunterrichts beteiligen sich die Schüler derzeit am Medienprojekt „Klasse!“, welches vom Südkurier angeboten wird. Vier Wochen lang erhalten sie täglich die Tageszeitung, im Unterricht wurden unter anderem der Aufbau der Zeitung sowie unterschiedliche Darstellungsformen thematisiert.

Jens Wursthorn stellte zunächst einige interessante Informationen rund um seinen Berufsalltag und der Gestaltung des SÜDKURIER vor und beantwortete anschließend geduldig die vielen Fragen der Schüler. Diese setzen bereits beim Druck der Zeitung an. Wursthorn erzählte vom hohen logistischen Aufwand, der zu allen Jahrenszeiten betrieben wird, damit sechst Tage in der Woche die jeweils aktuelle Ausgabe im Briefkasten landet: an 18 Standorten eines geographischen Dreiecks zwischen St. Georgen, Friedrichshafen und Rheinfelden.

Zunehmende Bedeutung erhalte auch das digitale Angebot des SÜDKURIERS, erfuhren die Gymnasiasten. Auch wenn die Lesegewohnheiten nicht nur bei Jüngeren in Richtung Online-Lesen wanderten, behalte die gedruckte Zeitung als ordnende und strukturierte Informationsquelle ihre Bedeutung.

Deshalb mache er sich um die Lokalzeitung an sich keine Sorgen. Wursthorn erzählte über einprägende Erlebnisse im Berufsalltag, der im Lokalen eine Art Allzuständigkeit erfordert und selten Zeit für Lieblingsthemen lässt. „Für schöne, reich bebilderte Geschichten nehme ich mir aber gerne Zeit“, meinte der Redakteur. Eine gute Zeitung biete einen Mix aus Pflichtthemen, die von der Leserschaft erwartet werden, Überraschendem, Nützlichem und Unterhaltendem. Und wenn jetzt die Ferien anstehen, gebe wenige Termine und umso mehr die Herausforderung interessante Inhalte zu produzieren.

Ohne die tägliche Arbeit, da sind sich die Schüler einig, wäre man wohl weit uninformierter über das Geschehen in der Bergstadt. Mit einem Applaus verabschiedet die Klasse ihren Gast nach 90 spannenden Minuten.

"Klasse!"-Projekt

"Klasse!", "Klasse!Beruf!" und "Klasse!Kids" sind die Medienprojekte für Schulen im Medienhaus SÜDKURIER. Als Partner ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit im Boot. Für vier Wochen (Klasse!Kids zwei Wochen) erhalten Klasse!-Schulklassen den SÜDKURIER geliefert, um zu erfahren, wie Zeitung gemacht wird.