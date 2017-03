St. Georgen Realschule St. Georgen stellt sich vor

Einen Infotag für Eltern und künftige Fünftklässler gibt es an der Realschule St. Georgen. Vorführungen und Erläuterungen sollen die Entscheidung für die weiterführende Schule erleichtern.

Bald ist es wieder soweit: Im Sommer hält ein neuer Schuljahrgang an der Realschule St. Georgen im Bildungszentrum am Thomas-Strittmatter-Gymnasium Einzug. Bis dahin vergehen zwar noch einige Wochen, allerdings werden Anmeldungen an die Schule schon jetzt vorgenommen. Um den Eltern die Möglichkeit zu bieten, sich an der Bildungseinrichtung umzusehen, fand jetzt ein Tag der offenen Türe statt.

An diesem Tag standen vor allem die künftigen Schüler im Mittelpunkt. Schließlich werden sie die kommenden Jahre die Schule besuchen. Deshalb sollen sie sich dort gut aufgehoben fühlen. Natürlich haben die Eltern dabei ein gewichtiges Wort mitzureden. Als ideal gilt, dass sich Eltern und Kinder bei der Entscheidungsfindung austauschen, um die fürs Leben wichtige Entscheidung zu treffen.

Schüler können mitentscheiden

Das Angebot an der Realschule in St. Georgen ist durchaus vielfältig. Konrektor Hubert Ilka forderte die möglicherweise zukünftigen Schüler auf, näher ans Geschehen zu treten. Sie sollten sich gut informieren können. Ilka wies auf die Tische im Foyer mit den verlängerten Beinen hin. Hier wird probiert und getestet, wie sich die Tische zum Lernen eigenen. "Auch ihr könnt da mitreden, wie die Gestaltung der Tische wird.“

Dann sagte Ilka: „Nun kommt ein Werbeblock. Wir arbeiten daran, dass sich die Schule verändert.“ Das soll mit dem Schulnetzwerk aller Schulen in St. Georgen geschehen. So werden die Grundschulen, die Robert-Gerwig-Werkrealschule und das Thomas-Strittmatter-Gymnasium daran beteiligt sein.

Außerdem stellten sich die Schüler der Rock-AG gleich mal musikalisch vor. Stefan Higler ist Musiklehrer an der Realschule und bestrebt Nachwuchs in die Band zu bekommen. Jedes Jahr scheiden einige Mitglieder aus und so werden neue Musikerinnen und Musiker aus den jüngeren Jahrgängen gesucht. Eine weitere musikalische Gestaltungsprobe gaben die Mitwirkenden der Chor AG, mit Chorleiter Simon Merkle ab.

Konrektor Hubert Ilka lud Eltern und Kinder zu einem Informationsrundgang durch die Klassenräume ein. Vor allem im Fachbereich Technik stellten Schüler der Lehrer Felix Stier und Svenja Götz Arbeiten der Schüler vor. Da ließen die Schüler der Technik-Klasse Roboter laufen und zeigten eine automatische Befüllanlage. An der Infoecke stellte Larissa Nagel von der Schüler Mitverantwortung (SMV) deren Aufgaben innerhalb der Klassenverbände vor.

Die Schüler können am 4. oder 5. April an der Realschule angemeldet werden.