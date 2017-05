St. Georgen Realschüler unterwegs: Ein Wandbild krönt 40 Jahre Frankreich-Austausch

17 Schülerinnen und Schüler der Realschule besuchten ihre Partnerschule Collège Sainte-Anne in Legé.

Die französischen Gäste waren bereits im Oktober in St. Georgen zu Gast. Im Rahmen des bereits seit 40 Jahren bestehenden Schüleraustauschs besichtigten die Schüler viele Sehenswürdigkeiten der Region wie die Stadt Nantes, das Océarium in Le Croisic und die Salzfelder von Guerande. Bei einer 20 Kilometer langen Draisinenfahrt hatten die Gäste aus dem Schwarzwald zusammen mit ihren Austauschpartnern sehr viel Spaß. Sie wurden vom Bürgermeister im Rathaus begrüßt und in der Schule vom neuen Schulleiter empfangen. Das Wochenende verbrachten die Schüler in den Gastfamilien. Mit den Eltern nahmen sie am Jubiläumsabend in der Schule teil und gestalteten ein großes Wandbild zum 40-Jährigen. Zum Abschluss stellten die Schüler die regional bekannte Crème Caramel her und servierten selbstgemachte Crèpes. Bild: Realschule St. Georgen