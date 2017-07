St. Georgen Realschüler erkämpfen ihre Freiheit mit Verstand

75 Abschlussschüler in St. Georgen erhalten ihre Zeugnisse. Schulleiter Hubert Ilka lobt Offenheit und Mut der jungen Menschen.

St. Georgen – Dass sie es gerockt haben, haben die 75 Abschlussschüler der Realschule bereits bewiesen. Gestern Nachmittag erhielten die Zehntklässler ihre Zeugnisse. Einen „geschichtsträchtigen Tag“ nannte der Konrektor und kommissarischer Schulleiter, Hubert Ilka, den Tag der Zeugnisausgabe. Allerdings spielte er damit zunächst auf den französischen Nationalfeiertag und den Sturm auf die Bastille 1789 an.

Beiden Ereignissen sei der Kampf um die Freiheit gemeinsam. „Mit dem Unterschied, dass die Freiheitskämpfer damals in die Bastille hinein wollten, und ihr in die Freiheit hinaus wollt.“ Diese Freiheit hätten sich die Schüler statt mit Waffen mit ihrem Verstand erkämpft.

Diesen Verstand gelte es nun einzusetzen im künftigen Leben, was gleichzusetzen sei mit mehr Verantwortung übernehmen. „Der Pfad, wo euch Eltern und Lehrer helfen können und es auch wollen, wird schmaler.“ Er appellierte an die ehemaligen Schüler, sich an Vorbildern zu orientieren, aber Vorsicht vor zu einfachen Antworten auf komplexe Fragen walten zu lassen.

„Ich bin stolz, dass ihr an unserer Realschule gewesen seid“, attestierte Ilka dem Abschlussjahrgang, der sich durch Offenheit und Mut ausgezeichnet und auch in der Öffentlichkeit ein positives Bild abgegeben habe. Beispielhaft nannte Ilka, dass Schüler an einer Schule in Ungarn zu Besuch waren und dort nur positiv aufgefallen seien. „So positiv, dass diese ungarische Schule jetzt eine Schulpartnerschaft mit uns eingehen möchte.

“ Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger beglückwünschte die Ex-Realschüler zur bestandenen mittleren Reifeprüfung. „Ihr habt jetzt einen Abschluss in der Hand, der in der Gesellschaft etwas zählt.“ In den vergangenen Schuljahren hätten die Schüler Wissen erworben und ihre Persönlichkeit entwickelt.

Zwar sei das Abschlusszeugnis „keine Garantie, dass ihr es im Leben zu etwas bringt", aber die Voraussetzungen stünden, auch dank der florierenden Konjunktur, sehr gut. Den Preis des Bürgermeisters für besonderes soziales Engagement überreichte Staiger an Sara Beha. Sie spendete Rückenmark, um ihrer kranken Schwester das Leben zu retten.

Der Elternbeiratsvorsitzende, Silvio Baldauf, beglückwünschte die Abschlussschüler zum „staatlich anerkannten Gscheitheitsdiplom“, wie der Abschluss in Österreich auch genannt wird. Dankesworte an ihre Lehrer sagten Schülersprecherin Larissa Nagel und ihr Stellvertreter Ayoub Zamba Touati.

Lob und Preis

Einen Preis erhielten: Simon Moosmann, Lena Moosmann, Denise Aberle, Doreen Schlenker, Lorena Moosmann, Daniela Fichter, Daniel Klausmann, Anna Hils, Carolin Obergfell, Laurine Moosmann, Elena Kokolanski, Larissa Nagel, Alessia Corbone, Fabienne Mayer. Eine Belobigung erhielten: Moritz Günter, Denise Weißer, Sarah Beha, Lara-Gina Ettl, Philipp Strohm, Selina Günter, Janet Heckmann, Sina Moosmann, Virginia Heller. (spr)