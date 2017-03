St. Georgen Raymond Engelbrecht ist der neue Chef bei EBM-Papst

Der Geschäftsführer gibt seinen Mitarbeitern eine große Entscheidungsbefugnis und hält sich selbst an die großen Linien. Die heißen in St. Georgen "Automotives & Drives".

Wie tickt der neue Chef von EBM-Papst St. Georgen? Raymond Engelbrechts Kalender ist randvoll. Nachdem Dirk Schallock Ende Februar auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung des größten St. Georgener Unternehmens ausgeschieden ist, rückte der 45 Jahre alte bisherige stellvertretende Geschäftsführer, Geschäftsbereichsleiter Produktion und kaufmännischer Leiter CFO ganz nach oben. Die Geschäftsführung wird und möchte er demnächst mit einem reinen Techniker teilen.

Start: Engelbrecht arbeitet seit dreieinhalb Jahren bei EBM-Papst. Für ihn ein Vorteil. "Die Leute kennen mich und können mich einschätzen. Ich kenne das Unternehmen und weiß, was das Team leisten kann." Den Aufstieg aus der Kollegenebene hat er schon mehrmals in seiner Laufbahn vollzogen.

Engelbrecht arbeitet seit dreieinhalb Jahren bei EBM-Papst. Für ihn ein Vorteil. "Die Leute kennen mich und können mich einschätzen. Ich kenne das Unternehmen und weiß, was das Team leisten kann." Den Aufstieg aus der Kollegenebene hat er schon mehrmals in seiner Laufbahn vollzogen. Führungsstil: Engelbrechts Mitarbeiter genießen ein hohes Maß an Vertrauen und Entscheidungsautonomie. Seine Aufgabe besteht darin, den strategischen Rahmen abzustecken und daraus Ziele und Projekte abzuleiten. "Ich mische mich dann ein, wenn Mitarbeiter nicht weiterkommen oder eine Lösung auf höherer Ebene notwendig wird", erläutert er seinen Part.

Engelbrechts Mitarbeiter genießen ein hohes Maß an Vertrauen und Entscheidungsautonomie. Seine Aufgabe besteht darin, den strategischen Rahmen abzustecken und daraus Ziele und Projekte abzuleiten. "Ich mische mich dann ein, wenn Mitarbeiter nicht weiterkommen oder eine Lösung auf höherer Ebene notwendig wird", erläutert er seinen Part. Strategie: Die Wachstumspotenziale bei EBM-Papst St. Georgen liegen bei „Automotive & Drives“. Das umschließt mit Antriebstechnik, Aerodynamik oder Elektronik wichtige Komponenten des Fahrzeugbaus. Hier gibt das Unternehmen klare Ziele: Der Gesamtumsatz soll die 500-Millionen-Marke erreichen. Die Lufttechnik werde man gemeinsam mit der Muttergesellschaft in Mulfingen voranbringen. Schallock habe da eine starke strategische Ausrichtung vorgegeben.

Die Wachstumspotenziale bei EBM-Papst St. Georgen liegen bei „Automotive & Drives“. Das umschließt mit Antriebstechnik, Aerodynamik oder Elektronik wichtige Komponenten des Fahrzeugbaus. Hier gibt das Unternehmen klare Ziele: Der Gesamtumsatz soll die 500-Millionen-Marke erreichen. Die Lufttechnik werde man gemeinsam mit der Muttergesellschaft in Mulfingen voranbringen. Schallock habe da eine starke strategische Ausrichtung vorgegeben. St. Georgen: Zum Standort St. Georgen gehört unter demselben rechtlichen Dach Herbolzheim. Zusammen arbeiten dort 1500 Menschen. Organisatorisch, aber nicht rechtlich, ist Lauf mit 300 Mitarbeitern angegliedert. Mit den ungarischen Werken umfasst das Netzwerk St. Georgens 3500 Mitarbeiter. St. Georgen als eine Art Teilkonzern gehört neben Mulfingen und Landshut zu den Standorten der Gruppe, die im jüngsten Geschäftsjahr weltweit 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. "Mulfingen weiß um den Wert, den St. Georgen darstellt, aber auch um Risiken und Herausforderungen", so Engelbrecht. Die Zusammenarbeit sei kommunikativ, transparent und auf Synergien ausgerichtet. Nach den Bauprojekten in der Bergstadt geht es mit einem weiteren Bauabschnitt in Herbolzheim weiter, geplant ist ein weiteres Werk in Südosteuropa, weitere Expansionsmöglichkeiten für Lauf werden geprüft. Wachstum ja, aber nicht nur direkt in St. Georgen.

Zum Standort St. Georgen gehört unter demselben rechtlichen Dach Herbolzheim. Zusammen arbeiten dort 1500 Menschen. Organisatorisch, aber nicht rechtlich, ist Lauf mit 300 Mitarbeitern angegliedert. Mit den ungarischen Werken umfasst das Netzwerk St. Georgens 3500 Mitarbeiter. St. Georgen als eine Art Teilkonzern gehört neben Mulfingen und Landshut zu den Standorten der Gruppe, die im jüngsten Geschäftsjahr weltweit 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. "Mulfingen weiß um den Wert, den St. Georgen darstellt, aber auch um Risiken und Herausforderungen", so Engelbrecht. Die Zusammenarbeit sei kommunikativ, transparent und auf Synergien ausgerichtet. Nach den Bauprojekten in der Bergstadt geht es mit einem weiteren Bauabschnitt in Herbolzheim weiter, geplant ist ein weiteres Werk in Südosteuropa, weitere Expansionsmöglichkeiten für Lauf werden geprüft. Wachstum ja, aber nicht nur direkt in St. Georgen. Jobs: "Die Arbeitsplätze hier sind sicher", gibt Engelbrecht eine gute Beschäftigungsprognose ab. "Wir bauen in Deutschland Produktionsstandorte aus, andere machen das nicht mehr", betont er. Die Beschäftigung solle auf dem aktuellen Niveau gesichert werden. Das heiße aber auch, dass das Wachstum zu guten Teilen im Ausland stattfinde. "Deshalb brauchen wir Kapazitäten in Osteuropa, Asien und den Amerikas", so der Manager.

Raymond Engelbrecht (45) ist in Windsor/England geboren, in Waldkirch aufgewachsen und hat in Freiburg Volkswirtschaft studierte. Nach 20 Jahren Berufsleben in Offenburg, Hamburg und New York lebt er mit seiner Familie in Gengenbach. (wur)