St. Georgen Ralf de Vries stirbt in den Armen von Pfarrer Auer

Schicksalsschlag am Pfingstmontag. Der Hauswirtschafter im katholischen Pfarrhaus verstarb innerhalb weniger Sekunden in den Armen von Pfarrer Paul Dieter Auer. Beide wollten an diesem Morgen die Gemeindereise nach Israel antreten.

Ralf de Vries wurde am 24. November 1963 in Heidelberg geboren. Nach dem Abitur studierte er Theologie. Das Studium schloss er als Diplom-Theologe ab. In Geisingen war er im dortigen Altenheim als Altenpfleger und Sterbebegleiter beschäftigt. Gewohnt hat er bei Paul Dieter Auer im Pfarrhaus. Auer und de Vries sind weitläufig verwandt.

Als Pfarrer Auer 1999 nach St. Georgen wechselte, zog Ralf de Vries mit in die Bergstadt und wohnte im katholischen Pfarrhaus bei Paul Dieter Auer. Kurz darauf fand er Beschäftigung als Pfleger in der Psychosomatischen Klinik in Rottenmünster. Täglich pendelte er zu seinem Arbeitsplatz. Vor fünf Jahren konnte er die Stelle als Hauswirtschafter im Pfarrhaus an der Gewerbehallestraße übernehmen. Er galt als die gute Seele im Pfarrhaus. Oftmals war Ralf de Vries auf dem Marktplatz anzutreffen, als er die Einkäufe erledigte. Er pflegte den Kontakt in seinem Bekanntenkreis, fand auch immer freundliche Worte, wenn er ihm bekannte Menschen getroffen hat.

Für die Eltern von Ralf de Vries ist der Tod des Sohnes besonders tragisch, denn drei der vier Kinder sind verstorben, Der älteste Sohn lebt noch. Beerdigt wird Ralf de Vries kommende Woche in Heidelberg im Familiengrab. Um Freunden, Bekannten und all den Menschen die den Verstorbenen kannten, Gelegenheit zum Abschied zu geben, wird am 17. Juni um 18.30 Uhr in der St. Georg Kirche der Trauergottesdienst stattfinden.