Niko Paech predigt eine neue Genügsamkeit als Hilfe für die Landwirtschaft und äußert einen provokanten Wunsch nach Nicht-Wachstum.

St. Georgen – "Nachhaltige Landwirtschaft muss uns wichtig sein, um Krisensicherheit zu erlangen", plädiert Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech von der Universität Siegen. In seinem Vortrag "Ist Wachsen oder Weichen alternativlos?" für das Aschermittwochsgespräch des Forums Pro Schwarzwaldbauern bezog er eindeutig Stellung gegen das unendliche Wirtschaftswachstum. Er sprach sich für eine krisenunabhängige Autonomie der Ernährungssysteme aus und gegen die industrielle Landwirtschaft.

Als Emsländer beschrieb er die Bredouille, in der Niedersachsen derzeit steckt. Obwohl beste Voraussetzungen für den Getreidebau da sind, kann das Bundesland seinen Bedarf selbst nur zur Hälfte decken. Als Konkurrenz nannte er Bau- und Gewerbegebiete, Flächenverbrauch für Verkehr und, dem Energiehunger der Gesellschaft geschuldet, Biogaserzeugung. "Je mehr Energie die Gesellschaft braucht, desto mehr leidet die Landwirtschaft", bestätigte er. Unter der Prämisse des Wachsens oder Weichens leide nicht nur die Landwirtschaft, sondern alle klein strukturierten Gewerbe. Letztendlich aber seien sie Garant für Versorgungssicherheit und Qualität.

Gegenteilig stellte Niko Paech die globale, arbeitsteilige Produktion dar, die davon abhänge, dass kein Faktor ausfällt. Als Wachstumsgrenze nannte er die Ökologie und die Zerstörung von Kulturen. "Das ausufernde und egozentrische Zurschaustellen unseres Reichtums demütigt Kulturen, die nicht mithalten können", warnte er und verwies auf die aktuellen Probleme Flucht, Krieg und die Folgen, die das Aufholen des Wirtschaftswachstums verursachen. Genügsam werden, diese Eigenschaft brauche es, um die Zukunft verantwortungsbewusst zu gestalten. Eine fein austarierte Balance zwischen Regionalökonomie, Selbstversorgung und einem Rest Industrie zusammen mit den entsprechenden demokratischen Rahmenbedingungen, so könne der Ausweg aussehen.

Deutliche Worte fand Niko Paech zum Klimawandel und zur Energiewende. "Diese Techniküberschätzung in der deutschen Energiewende bietet Kabarettstoff für einen ganzen Abend", ärgert er sich über Einseitigkeit. Weit mehr Faktoren als die elektrische Versorgung seien da zu berücksichtigen. Niko Paech plädierte für einen Schrumpfungsprozess und eine radikale Senkung des Energieverbrauches. Überall gebe es neue Umsatzrekorde bei ökologischen Produkten aus vermeintlich nachhaltiger Produktion, wunderte er sich und bezeichnete den Bioladen als "Beichtstuhl für den modernen Ablasshandel". "Wenn ich dort einkaufe, kann ich mehr Schnitzel essen, SUV fahren und in die Karibik fliegen", wies er auf das ökologische Versteckspiel hin. Und er riet zum Schutz vor dem Konsum-Burn-Out. Es tue dem Menschen nicht gut, von allem zu viel zu haben und er erklärte: "Genuss liegt in der Beschränkung. Was uns gut tut, das tut auch der Umwelt gut". Es zeuge von Daseinsmächtigkeit, seine Ansprüche zu senken und sich im Lokalen zu bedienen.

Das Forum

Das Forum Pro Schwarzwaldbauern gibt es seit 1998, offiziell gegründet wurde es 2000. Maßgeblich forcierte Siegfried Jäckle dieses Forum mit dem Ziel, abseits der ausgetretenen Wege landwirtschaftliche Themen zu diskutieren und sich unabhängig über bäuerliche Zukunft zu informieren. Vorsitzender ist Raimund Kuner. Im Jahresverlauf bietet das Forum acht bis zehn Veranstaltungen, dazu gehört das Aschermittwochsgespräch. Bei seiner Premiere vor 18 Jahren konnte Franz Alt als Referent gewonnen werden.