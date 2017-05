St. Georgen Pro Lehrer weniger Schüler am Strittmatter-Gymnasium

Pro Lehrer weniger Schüler am Strittmatter-Gymnasium

Die Zahl der Schüler an der Schule in St. Georgen ist auf 485 Kinder gesunken – die Zahl der Pädagogen bleibt gleich. Schulleiter Ralf Heinrich nennt das beim Freundeskreis "eine gesunde Zahl".

St. Georgen (rib) Daniel Papst, Vorsitzender des Freundeskreises des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, erinnerte bei der Jahreshauptversammlung an die Arbeit des vergangenen Jahres. So veranstaltete der Förderverein die Henkersmahlzeit und den Sektempfang für die Abiturienten sowie den Weihnachtspunsch mit musikalischer Begleitung des stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Jörg Weisser.

Schulleiter Ralf Heinrich gab einen Überblick über die aktuelle Situation. "Das ist eine ganz gesunde Zahl", kommentierte er die Entwicklung auf derzeit 485 Schüler. Der Rückgang erlaube eine vernünftige Arbeit bei konstanten Lehrerzahlen. Dennoch fehle es an Räumen für große Klassen, das Lehrerzimmer sei zu knapp bemessen und in den Fachräumen bestehe Sanierungsbedarf. Außerdem sollen Einrichtungen für modernes Lernen geschaffen werden. Bis zum Herbst soll mit Unterstützung von Fachleuten ein Kostenrahmen für die Weiterentwicklung der Schule erstellt werden, so Ralf Heinrich.

Viel Arbeit, aber auch viel Freude bereitet die Entwicklung des Schulnetzwerkes in Zusammenarbeit mit den anderen Schulen und der Stadt. "Jedes Kind soll sein schulisches Zuhause finden und keines durch das Raster fallen", fasste er die Ziele zusammen.

Gut aufgestellt sieht er die Schule hinsichtlich der Anforderungen des neuen Bildungsplanes. Neue Pflichtthemen wie Fair Trade und Beruforientierung sind schon Bestandteile des Unterrichtes, analysierte er. Als Club-of-Rome-Schule, erklärte Ralf Heinrich, ist die Schule hinsichtlich globaler und nachhaltiger Themen gut aufgestellt. Die Bildungspartnerschaften, die die Arbeit des Freundeskreises prägen, wurden bis 2018 oder 2020 verlängert, sodass Planungssicherheit für Projekte und Programme bestehe.

Kassierer Christian Dold bezeichnete die zweckgebundenen Mittel als wichtiger, zentraler Punkt in der Arbeit des Förderkreises. Auch im kommenden Jahr will der Freundeskreis die Aufgaben angehen, oberste Priorität besitz dabei die Unterstützung der Entwicklung des Schulnetzwerkes. Daniel Papst wird die Satzung überarbeiten.