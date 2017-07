St. Georgen Privatbesuch frischt Kontakte zu Partnerstadt Museros auf

Manfred und Wilma Scherer nutzen eine Spanienreise, um in der Partnerstadt vorbei zu schauen. Für die Räte gab es eine Einladung zum Stadtfest 2018 und für die Musiker ein paar CDs von der Stadtmusik.

Nach einem Privatbesuch mit offiziellem Mandat erhofft sich Manfred Scherer neue Impulse für die Städtepartnerschaft mit der spanischen Gemeinde Museros. Der stellvertretender Bürgermeister und Mitglied des Partnerschaftsausschusses nutzte eine Rundreise auf der Iberischen Halbinsel, um in Museros vorbeizuschauen. Dort kam er mit Mitgliedern des Gemeinderats ins Gespräch. Er überreichte einen schriftlichen Gruß und ein Buch über St. Georgen im Namen von Bürgermeister Michael Rieger an Cristina Civera. Seit den Kommunalwahlen 2015 lenkt sie an der Spitze der sozialistischen Gemeinderatsfraktion als Bürgermeisterin die Geschicke der 4500-Einwohner-Kommune.

Während seines zweitägigen Besuchs lud Scherer seine Gastgeber zum Gegenbesuch 2018 ein. Ein idealer Zeitpunkt wäre das Stadtfest. Die Antwort, so Scherer, habe aber nur eine vage Absichtserklärung enthalten. Mit nach Hause gebracht hatte er ebenfalls ein Buch – in diesem Fall einen Band über Museros – und ein persönliches Schreiben an Bürgermeister Rieger.

Gesprochen wurde über Möglichkeiten, die jeweils andere Partnerstadt für die Bürger interessant zu machen. "Die Urlaubsregion lässt sich toll entdecken", sagte Scherer, auch wenn Museros selbst über kein Hotel verfügt. Die nur 15 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Valencia oder der ebenso nahe gelegene Naturpark Calerona bieten sich für Besichtigung, Sport oder Naturerlebnis an. Ein Mitbringsel hatten die Scherers auch für die Música Museros dabei: Neben einem Brief des Stadtmusikvorsitzenden Holger Soult steckten ein paar CDs mit Kostproben des Bergstadt-Ensembles im Kuvert. Dabei ist die Verbindung der beiden Musiken weit älter als die 2006 besiegelte Städtefreundschaft.

Auf ihrer Reise mit dem VW-Bus ins brütende heiße Spanien legten Manfred und Wilma Scherer in der französischen Partnerstadt St. Raphael einen Zwischenstopp ein. Hier wurde ebenso über Ideen gesprochen, die Städtefreundschaft auszubauen.