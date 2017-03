St. Georgen Poesie-Premiere gipfelt für Luisa Adamski im Sieg

Beim ersten Poetry-Slam im Theater im Deutschen Haus stellen sich vier Bewerber dem beeindruckten Publikum vor.

„Heute, ja heute wollen wir reimen, Worte aneinander leimen“, eröffnete Ute Scholz vom Theater im Deutschen Haus den Poetry-Slam anlässlich des Welttages der Poesie. In Reimform ging sie darauf ein, was die Theaterräume in den vergangenen 120 Jahren wohl gesehen haben mögen, mit Sicherheit noch keinen Poetry-Slam. „Respect the Poet“, gab Moderator Sven Kemmler, bayrischer Autor und Kabarettist, den Besuchern mit in den Abend. Und er animierte sie, beim Beifall ruhig ein bisschen zu übertreiben. Egal ob Prosa oder Reimform, der Text müsse selbst geschrieben sein, erläuterte er die Form des literarischen Vortragwettbewerbs.

Mit jeweils zwei Stücken stellten sich die Bewerber Luisa Adamski, Timo Herbst, Elias Raatz und Lukas Dystopia vor. Mit bemerkenswerten Wortspielereien, Aufzählungen oder Wiederholungen präsentierte jeder einzelne seine Individualität. Mal in Reimform oder Prosa, als Appell oder Anklage formuliert, aber auch erzählerisch unterhielten die vier Texter ihr Publikum ganz hervorragend. Gesellschaftskritisch oder ganz persönlich, manchmal kurios, humorvoll und skurril, immer aber waren die Texte fein geschliffen, ausformuliert und auf den Punkt gebracht.

„Poesie kann viele Dinge“, kommentierte Sven Kemmler, „sie kann fröhlich sein und sie kann weh tun.“ Sven Kemmler selbst trug aus seinem Textebuch Bemerkenswertes vor. Etwa seine Überlegungen, mit denen er Bayrischer Meister im Poetry-Slam wurde. Er enttarnte das Grauen, in dem er es ins Lächerliche zog. „Von der Unmöglichkeit des bayrischen Gothic“ ließ er Frankenstein in ein bodenständiges, bayrisches Wirtshaus einkehren. Mit bayrisch-derber Robustheit entzauberten die Wirtshäusler den gruseligen Gast. Das Publikum äußerte sich sehr angetan von der Qualität der Texte und wie die jungen Leute verarbeiteten, was sie bewegt und mit welchem Engagement und Betonung sie ihre Texte anbieten.

In der Pause zwischen den Vorträgen wurde im Publikum das Gebotene intensiv diskutiert und besprochen. Ebenfalls großes Lob gab es für die familiäre Atmosphäre im Theater. Sechs Jurymitglieder aus den Reihen der Gäste bewerteten die Vorträge und im Rechenzentrum bei Ute Scholz wurden die Punkte genau verbucht. Als Siegerin ging schließlich Luisa Adamski hervor. Sie erhielt ein Preisgeld von 300 Euro. Weitere 350 Euro gingen an die Nächstplatzierten Elias Raatz, Lukas Dystopia und Timo Herbst.

Für Luisa Adamski war es der erste Auftritt bei einem Poetry-Slam und beim ersten Vortrag fühlte sie sich sehr nervös. Die wohlwollende, interessierte Atmosphäre sowie die Moderation von Sven Kemmler, die die vier Teilnehmer in den Vordergrund stellte und problemlos das Eis brach, erleichterte ihr diese Premiere.

Den ersten Poetry-Slam im Theater im Deutschen Haus hatten Ute Scholz und Luzia Kienzler organisiert. Unterstützung fanden sie bei der Bürgerstiftung St. Georgen, beim SÜDKURIER und der Volksbank.