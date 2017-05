Der Obst- und Gartenbauverein St. Georgen hat bei seinem Pflanzenflohmarkt auf dem Marktplatz wieder viele verschiedene Nutz- und Ziergewächse angeboten.

Eigentlich sollte der Pflanzenflohmarkt des Obst- und Gartenbauvereins am gestrigen Montag ja erst gegen 13, 13.30 Uhr beginnen. "Aber wenn wir hier auf dem Marktplatz aufbauen, kommen die ersten schon so gegen 11 Uhr und es geht gleich los", erklärte Mechthild Haas vom Standteam. Zum eigentlichen Beginn des Verkaufs war dann schon einiges weg: "Es läuft sehr gut", sagte Hilde Neininger, die Vorsitzende des Vereins.

Seit rund 25 Jahren gibt es den Pflanzeflohmarkt mittlerweile. Das Angebot war auch gestern wieder breit – klassische Nutzpflanzen wie Tomaten und Lauch, aber auch kleine Kastanienbäume oder Dahlienknollen. Mutterkraut, Blutjohannisbeere, Weinraute: Bei den Fachgesprächen zwischen Verkäuferinnen und Kunden surrten die Pflanzennamen durch die Luft wie Bienen durch einen blühenden Garten. Dass es gestern wieder einmal kalt und ungemütlich war, eher herbstlich graues Wetter gab als frühlingshaft helles, war dabei dann nebensächlich. "Vom Wetter her ist es hier halt einfach eher schwierig", sagte etwa Kunde Klaus Matz, der sich mit Petersilien-, Paprika- und Peperoni-Pflänzchen eingedeckt hatte. "Ich war zum ersten Mal hier und wollte schauen, was es so gibt, auf den Preis habe ich da nicht einmal geschaut." Dabei waren die Preise auf dem Pflanzenflohmarkt wieder einmal sehr günstig, die meisten Setzlinge kosteten nur 1 oder 1,50 Euro.

"Viele der Setzlinge, etwa Tomaten, haben Vereinsmitglieder im Gewächshaus selbst gezogen, andere hat ein Vereinsmitglied von der Insel Reichenau geholt", erklärte Magda Otto, die ebenfalls zum Verkaufsteam gehörte. Was an Einnahmen übrig bleibt, das will der Verein an eine soziale Einrichtung spenden: "Wohin genau das Geld geht, entscheiden wir auf einer Vorstandssitzung", führte die Vereinsvorsitzende Neininger aus.

Gleich die helfenden Hände von Verkäuferin Ruth Epting benötigte Gisela Grüneins für den Abtransport ihrer Einkäufe. Eine Kiste voll Bodendecker und besagten Blutjohannisbeerstock, eine Ziersorte, trug sie mit nach Hause. "Ich komme hier über die Jahre schon öfter her", sagte sie, "ich schaue mich immer um, und in den meisten Fällen nehme ich dann auch was mit." Damit ging es ihr wie den meisten Käuferinnen, kaum jemand verließ den Stand ohne Einkauf, nachdem er oder sie stehen geblieben war. "Außerdem tauscht man beim Flohmarkt auch immer gegenseitig Wissen aus", so Mechthild Haas über die angeregte Fachsimpelei mit den Kunden.

Expertentipps für Nutzpflanzen im eigenen Garten

"Die Natur ist die Natur" stellt Mechthild Haas vom Obst- und Gartenbauverein gleich klar, Garantien für Irgendetwas gibt es nicht. Ein paar Tipps für ein gutes Gelingen hat sie aber.