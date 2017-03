St. Georgen Pastor Beißwenger legt europäische Studie zum Konfirmandenunterricht vor

Der Konfirmationsvorbereitung macht Spaß, aber es fehlt der Bezug zum Leben: Eine große Vergleichsstudie hat 28000 junge Menschen aus ganz Europa befragt.

Wer erinnert sich an seinen Konfirmandenunterricht? Welche Erwartungen oder Enttäuschungen verbinden sich damit? Auskunft über diesen Bezug zu Glauben und Kirche gibt eine vergleichende europäische Studie zur Konfirmandenarbeit. Den deutschen Part hat Tobias Beißwenger federführend mitgestaltet. Der Pastor der Evangelisch-methodistischen Taborkirche in St. Georgen ist in der Evanglisch-methodistischen Kirche (EMK) Deutschland Beauftragter für kirchlichen Unterricht, wie der Konfirmandenunterricht korrekt heißt.

In die Studie eingebunden sind mehr als 28 000 Befragungen von Zwölf- bis 16-Jährigen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Polen, Ungarn, Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen. Die Jugendlichen wurden jeweils zu Beginn der Konfirmandenzeit, nach der Konfirmation und zwei Jahre danach befragt: Meist waren mehrseitige Formulare im Rahmen des Unterrichts mit Kreuzchen auszufüllen.

Nach der Auswertung hat den 43-Jährigen die hohe Zufriedenheit mit der Konfirmandenarbeit insgesamt gefreut: 76 Prozent in Europa und 86 Prozent in Deutschland. "Ein erstaunlicher Wert in der Pubertät". Die Aussage von 72 Prozent der Jugendlichen, sie strebten ihre Konfirmation oder Einsegnung aus eigenem Willen an, sei ebenso erfreulich wie die Statistik, nach der drei Viertel die Konfirmation als Möglichkeit sahen um mehr über Gott und Glauben zu erfahren. Bei nur einem Viertel der Befragten ging es um Geschenke.

Gleichwohl taten sich neuralgische Punkte auf: "Die Jugendlichen sehen eine Kluft zwischen dem Spaß beim kirchlichen Unterricht und dem, was sie daraus für ihr Leben ziehen", so Beißwenger. Zudem möchten sie über Themen wie Freudschaft, den Sinn des Lebens oder Gerechtigkeit reden. Ebenfalls überraschend ist die Bedeutung des Elternhauses. "Glaubensüberzeugungen ändern sich wenig, die Vorprägung ist entscheidend", so der Pastor. Die Ergebnisse finden Eingang in die Jugendarbeit der EMK. So begleiten Teamer, jüngst Konfirmierte, den Konfimandenunterricht und sammeln dort jugendrelevante Themen. Eine neue Willkommenskultur lädt Jugendliche ein, etwas am System zu verändern, wie etwa bei der Mitgestaltung der Gottesdienste. Eltern sollen in der religiösen Erziehung unterstützt werden.

Anfang Mai setzt ein Symposium in Erfurt den Schlusspunkt unter die europäische Studie. Beißwenger, seit 2012 eingebunden, ist froh um den Abschluss. Nun verbinden sich für ihn die die interessanten Ergebnisse mit stressigen Zeiten. So habe er mal einen ganzen Sommerurlaub geopfert, um sich in die Materie Statistik einzubringen. Erlebnisreich seien die Arbeitstreffen mit den europäischen Kollegen gewesen. Ende April wird Beißwenger die Forschungsergebnisse schwarz auf weiß in Händen halten. Dann erscheint die deutsche Version der 430 Seiten starken Studie, an der Beißwenger als Koautor mitgewirkt hat.