St. Georgen Partnerschaft öffnet Comara den Weltmarkt

Die Neugründung hat einen schalen Beigeschmack. Comara-Gründer Reiner Franke erlebt die Erfolge der Neuausrichtung nicht mehr.

Ein Schicksalsschlag lähmt die Freude über die gelungene Neuausrichtung der St. Georgener Software-Firma Comara. Gründer und Geschäftsführer Reiner Franke war am 21. Dezember nach schwerer Krankheit gestorben. In den Monaten zuvor war es gelungen, die 2004 als KG gegründete Firma strategisch besser aufzustellen. Seit Oktober ist die Walter AG mit Sitz in Tübingen Mehrheitseigner der nun als GmbH geführten Firma Comara mit Sitz an der Industriestraße. Mit diesem großen Unternehmen der Metallbearbeitung, das rund 3600 Mitarbeiter beschäftigt, sollte es gelingen, mit intelligenten Produkten den internationalen Markt zu bedienen und ein Umsatzwachstum zu erzielen. Walters zahlreiche Tochtergesellschaften und Vertriebspartner gewährleisten laut einer Pressemitteilung des Unternehmens, dass Produkte und Dienstleistungen Kunden in mehr als 80 Ländern der Welt erreichen. Mit Walter unterhielt Comara bereits Geschäftsbeziehungen. Man kannte und schätzte sich. Seit Oktober führten Reiner Franke, in KG-Zeiten gemeinsam mit der PE-Stiftung Gesellschafter, und Holger Langhans von Walter das Software-Unternehmen. Derzeit ist Langhans alleinverantwortlich.

Comara weist etwa ein Dutzend fest angestellte Mitarbeiter auf. Sie gilt als mustergültig, was die Digitalisierung der Wertschöpfung in der Produktion anlangt. Schon vor zehn Jahren wurde Comara nachgesagt, Werkzeugmaschinen Gefühl und Intelligenz zu verleihen. So entwickelte die Firma eine Software, die Bereiche der Metallverarbeitung, insbesondere die Zerspanung, optimiert und überwacht. Der Zerspanungsprozess wird beschleunigt, Werkzeuge halten länger. Ein jüngeres Produkt ist die Software appCom. Sie ermöglicht es, Daten aus der Produktion zum so genannten Internet der Dinge zu vernetzen. Diese Basisfertigkeiten passen zur Hightech-Strategie Industrie 4.0. und ermöglichen es der Walter AG ihr digitales Produkt- und Digitalangebot deutlich auszubauen.

