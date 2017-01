St. Georgen Parkende Autos angefahren: Polizei ermittelt nach drei Unfallfluchten

In einem Fall scheint ein Lastwagen beteiligt gewesen zu sein, im anderen musste ein Außenspiegel dran glauben und im dritten traf es einen Audi.

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 7 und 15.30 Uhr ein Unfall auf einem Parkplatz einer Werkzeugmaschinenfabrik an der Bundesstraße 33. Vermutlich bei einem Rangiervorgang streifte ein Fahrzeug einen geparkten, grauen Nissan Note einer 31-jährigen Frau. Aufgrund der Beschädigungen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen handeln, der blaue Lacksplitter hinterließ. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Ebenfalls am Donnerstag wurde zwischen 7.30 und 16.30 Uhr an der Schulstraße der linke Außenspiegel eines grauen VW Polo abgefahren. Das Auto war auf Höhe der Schule ordnungsgemäß geparkt. Beim Aufprall brach das Gehäuse des Außenspiegels ab und fiel auf die Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Auf einem Parkplatz auf dem Marktplatz neben einem Postgebäude beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch kurz vor 17 Uhr, beim Ein- oder Ausparken den Audi A4 eines 54-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Am vorderen rechten Fahrzeugeck des Audis entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Für alle drei Unfallfluchten nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter 0 77 24/94 95 00 Hinweise entgegen.