St. Georgen Online-Publikum liebt die EBM-Papst-Energiescouts

EBM-Papst hat bei den renommierten GreenTec Awards zwei Eisen im Feuer.

Ausbildung zahlt sich aus. Nicht nur für den jungen Menschen, der allerhand Nützliches für seinen künftigen Berufsweg lernt. Nein, auch der Arbeitgeber profitiert von besonderen Fertigkeiten seiner Zöglinge. Das Unternehmen EBM-Papst beziffert den Betrag, den seine Energiescouts seit 2010 an Energiekosten eingespart haben, auf eine Million Euro. Junge Auszubildende suchen mit speziellen Messgeräten im Unternehmen nach Energielecks und beheben diese eigenständig. Im Hause EBM-Papst ist man stolz auf dieses Engagement und selbstbewusst genug, nach mehrfach eingesammelten Umweltauszeichnungen nach einer weiteren Trophäe zu schielen.

Die Chancen stehen gut. Bei den GreenTec Awards, nach eigenen Angaben Europas größter Wettbewerb für Umwelt und Umweltkategorie, hat EBM-Papst in der Kategorie Energie nicht nur zwei Eisen im Feuer, sondern auch mit den Energie-Scouts derzeit die Nase vorne, wo es um die Publikumsgunst geht. Zehn Projekte konkurrieren darum, bei der großen Umweltgala am 12. Mai in Berlin zu den drei Nominierten zu gehören. Zwei von ihnen bestimmt am 22. Februar eine 60-köpfige Jury, die sich aus Vertretern aus Wirtschaft, Medien und Politik zusammensetzt. Das Onlinevoting endet am Freitag, 6. Januar.

Gesucht werden umsetzbare Ideen mit hohem Innovationsgrad. Ziel des Preises ist es, Technologie und Umwelt in Einklang zu bringen und dabei eine breite Öffentlichkeit für Umweltengagement und technische Innovationen zu begeistern. Und verbinden sich Themen mit Menschen und Gesichtern, ist das besser zu verstehen als eine zahlenlastige Verbesserung von Produktionsprozessen. Menschen-Themen erzeugen Neugierde und im besten Falle Clicks. So führen die die Energiescouts derzeit das Online-Voting Energie mit 26 Prozent an. Da ist zu verschmerzen, dass der energiesparende und hochwirksame Einsatz von EBM-Papst-EC-Motoren sich aktuell mit sieben Prozent des Publikumsinteresses bescheiden müssen.



Elektrisch kommutierte Antriebe aus Mulfingen als Weiterentwicklung der AC-Motoren, auch Allstrom-Motoren genannt, finden sind im Ranking hinter einem Startup-Unternehmen, das berührungslose Ladesysteme für mobile Industrieroboter und Elektroautos entwickelt (neun Prozent) sowie einem Geniestreich, der Müldeponiegase in Wärme und Energie verwandelt (13 Prozent). Zum hartnäckigsten Verfolger der Energiescouts hat sich bei derzeit 19 Prozent Zustimmung eine neuartige Lösung für die Stromerzeugung aus Gezeitenströmungen entwickelt.

Wer den EBM-Papst-Projekten noch ein bisschen Schub geben möchte: Auf www.greentec-awards.com befindet sich der Abstimmungsbereich.